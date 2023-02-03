第一個任期都還沒做完！美30歲女議員遭連開多槍陳屍車內
美國新澤西州塞爾維爾市（Sayreville）30歲女議員德溫佛爾（Eunice Dwumfour）1日晚間被發現遭連開多槍陳屍車內。
CNN報導，塞爾維爾市所在的密德瑟斯郡（Middlesex County）官員表示，當地警方在1日晚間7時許發現共和黨籍女市議員德溫佛爾在車內遭槍擊，身上有多處槍傷，當場被宣告死亡。
根據報導，德溫佛爾遭槍擊時，她所駕駛的白色車輛位置正在她的住處附近，她被槍擊後車輛疑似因失控撞上停靠在路邊的其他車輛。
賽爾維爾市長基爾派翠克（Victoria Kilpatrick）表示，得知德溫佛爾死訊後，她感到「震驚與悲傷」，並宣稱「一樁卑鄙的犯罪行為」從大家身邊奪走了德溫佛爾，「就我個人而言，我無法完全表達失去友人的悲痛之情」。
報導指，官員們指出，調查正在進行中，尚未找到犯案動機。德溫佛爾於2021年首度當選塞爾維爾市議員，展開三年任期。
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