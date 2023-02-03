懲罰反猶言論或報復同黨曾被驅逐？穆斯林女眾議員遭逐出外交委員會

衛報與國會山莊報2日報導，美國眾議院占多數的共和黨眾議員在全院表決投票通過，將民主黨籍眾議員歐瑪（Ilhan Omar）逐出重要的外交委員會，作為她過去對以色列言論的懲罰。

共和黨在美國眾議院有222席，該決議獲得了全數過半數的218席支持、1人投下廢票。211名民主黨眾議員全數投下反對票，認為此舉是為了報復他們在上屆國會把共和黨數位極右極端分子逐出所在的委員會。

根據報導，將歐瑪逐出外交委員會的決議文羅列了她過去發表、被共和黨人稱為反猶的一些言論，主張歐瑪「自我失格」（disqualified herself）於任職外交委員會。

來自索馬利亞的歐瑪在計票前夕的演講語帶反抗地指控，因為她是穆斯林移民，共和黨人試圖讓她噤聲，並且承諾繼續發聲。她說，「有人對我被鎖定了感到驚訝嗎？有人對我不知什麼原因被認定不配談論美國外交政策感到驚訝嗎？或者，他們把我看成一個需要被壓制的強大聲音？坦白說，這是預期之中，因為當你推動權力時，權力會反彈」。

歐瑪強調，「我的領導力跟呼聲不會受到削弱，如果我有一屆不在這個委員會，我的聲音將變得更響亮、更強大，我的領導力將一如既往受到全世界的讚揚。所以，不管你們投不投票，我都會留下來，我來這裡是為了發聲反對世界各地的傷害，提倡更美好的世界」。

根據報導，民主黨籍的少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）在表決後不久提出反制，宣布打算把歐瑪指派到眾院預算委員會，稱她會在那裡「捍衛民主黨的價值，反對右翼極端主義」。