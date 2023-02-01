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影／突有巨石撞穿牆！女子驚險避死劫 「再走一步」可能就沒命

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國夏威夷州檀香山居民佐佐木日前在自宅差一點點就遭穿牆而過的巨石擊中，驚險的一瞬間被家中監視器拍了下來。照片翻攝：Caroline Sasaki & Twitter / WRTV Indianapolis
美國夏威夷州檀香山居民佐佐木日前在自宅差一點點就遭穿牆而過的巨石擊中，驚險的一瞬間被家中監視器拍了下來。照片翻攝：Caroline Sasaki & Twitter / WRTV Indianapolis

赫芬頓郵報1日綜合當地報導，美國夏威夷州檀香山的65歲居民卡羅琳．佐佐木（Caroline Sasaki）日前在自宅差一點點就遭穿牆而過的巨石擊中，這驚險一瞬間都被她家中的監視器拍了下來。

根據「Hawaii News Now」說法，這起事件發生在1月29日晚間11時45分左右。佐佐木告訴該台記者，當時快要午夜了，她正走向客廳的沙發要看電視。從監視器影像可見，佐佐木驚險地避開了撞破新家牆壁的巨石。

消防局表示，這塊巨石的高度與寬度均約1.5公尺，先撞破了佐佐木家的煤渣磚牆（cinderblock wall），接著衝過客廳跟另一面牆壁，最後終於在臥室停了下來，還有一輛汽車受損，但值得慶幸的是，當時在家的4人都沒有受傷。

佐佐木事後受訪時回憶，自己聽到了巨大的轟隆聲，「顯然，巨石就在我的眼前穿過去了，而我當時並不知道」。她說，「我沒看到石頭，我只聽到了轟隆聲，然後就是有人問我是否沒事」。佐佐木稱自己仍對整件事感到震驚，也拒絕收看當時的影像，「所以我…我不確定有多近，但大家都跟我說，我很幸運」。

佐佐木指出，有人告訴她，要是自己「再走一步」，她「可能就不會在這裡了」。據報導，佐佐木和鄰居懷疑，巨石掉落的原因出在她家附近一座山上的計畫建案挖掘作業，檀香山市府則仍在進行調查之中。

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監視器 夏威夷 美國

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