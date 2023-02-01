拜登將在布林肯訪華後發表國情咨文 談中俄挑戰

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）週二（1月31日）表示，美國總統拜登（Joe Biden）預計在布林肯週日訪華後發表國情咨文，談中俄帶來的「挑戰」。

柯比表示，拜登「召集了國際夥伴，特別是北約聯盟（NATO）應對俄烏戰爭，並付出了很多努力確保美國準備好面對中國帶來的挑戰……可以料想的到總統會想就此對人民（在國情咨文）發表談論」。

在此之前，布林肯（Antony Blinken）將於2月5至6日訪問中國，也預計將和北京討論俄烏戰爭，並尋求恢復因為去年8月時任美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，美中之間中斷的對話，包括兩國軍事和氣候議題。這是繼去年G20峰會拜習會後，兩國最高級的政治交流。柯比表示「中美是世上最重要的雙邊關係」。

美國總統根據該國憲法，每年會赴國會對上一年施政成果和展望新年計畫發表國情咨文。今年拜登希望談及國家經濟、競爭力、安全和團結力。

拜登在去年透過國情咨文，鼓勵世界抵禦俄羅斯。而北京拒絕對俄羅斯發動對烏克蘭的戰爭作評論，這使得北約在去年將中國視為「對歐洲大西洋地區的系統性挑戰」。美國也數次呼籲中國對俄烏戰爭表態，應對俄羅斯作出譴責。

俄羅斯外交部1月底公佈，中國國家主席習近平或將於今春訪俄，而中國外交部發言人毛寧於同日在例行記者會上表示，「中俄雙方在多層級保持著密切溝通」，但「關於具體訪問，目前沒有可以發布的消息」。

對於近期拜登聯手日荷限制對中國出口高科技及其相關情況，柯比不予評論。中國外長秦剛日前和荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra ）通話時表示，對於對中科技禁令，希望「共同維護國際產業鏈供應鏈穩定，維護開放而非分裂、有序而非混亂的國際貿易環境」。胡克斯特拉表示，荷方願與中方密切各層級交往，深化經貿、軍控、防擴散、應對氣候變化等領域合作。

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