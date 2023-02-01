不用是傻子！川普面對檢方取證援引400多次「不自證己罪」 影像釋出了

美國前總統川普2022年8月答覆紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）辦公室派出的律師就民事詐欺案錄取證詞（Deposition）提問時，動用了美國憲法第五修正案賦予的「不自證己罪」權利，次數據報超過400次。這段影像經各家媒體取得後，於31日正式播出。

此前新聞指出，紐約州檢當時還在調查川普集團的商業行為，對川普的取證持續了4個小時，川普的律師宣稱他回答的唯一一個問題就是自己的姓名。

根據檢方影像與衛報轉述，川普先念了冗長的聲明，隨後表達自己在律師的建議下，「根據美國憲法賦予每位公民的權利和特權，我鄭重拒絕回答問題」。當紐約州檢的律師問到財務狀況時，川普就反覆援引第五修正案賦予的不自證己罪權利，這還只是他重複超過400次拒絕回答的一部分內容。

從影像可見，川普面對檢方的提問，永遠都只有一句「同樣的答案」（same answer），還說「任何人處於我現在位置而不用第五修正案的都是傻子，絕對的傻子」。

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報導指出，除了川普本人外，三名涉足家族房地產事業的成年子女，即小川普、伊凡卡跟艾瑞克也都在調查期間接受紐約州檢的取證。詹樂霞於同年9月正式對川普、他的3名成年子女及川普集團提起民事訴訟，稱川普「不實虛報他的淨資產達數十億美元，不公正地自肥跟欺騙體制，從而欺騙了我們所有人」。