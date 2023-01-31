麥可傑克森傳記電影確定主演 26歲姪子初登大螢幕挑大梁

衛報31日報導，由安東尼．法奎（Antoine Fuqua）執導的麥可．傑克森傳記電影《Michael》已經找到了扮演這位已故流行樂之王（King of Pop）的人選，確定將由他的姪子賈法爾（Jaafar Jackson）來飾演。

今年26歲的賈法爾是作曲家兼「傑克森五人組」（Jackson 5）成員、麥可三哥傑曼（Jermaine Jackson）的兒子，《Michael》也將是他的第一個大型電影角色。賈法爾在社群媒體宣布自己要演出叔叔與發布照片時，描述自己的感覺為「謙卑與榮幸」。

賈法爾寫到，「我深感謙卑與榮幸，能將我叔叔麥可的故事變為現實。致世界各地的所有粉絲，我們很快就會見面」。

推特連結：https://twitter.com/JaafarJackson/status/1620106791576272896

麥可的母親、賈法爾的祖母凱瑟琳（Katherine Jackson）說，「賈法爾體現了我的兒子，見到他繼續傑克森家族藝人與表演者的傳承實在太好了」。

根據「網路電影資料庫」（IMDB）網站，賈法爾此前僅在自己的MV與為數不多的傑克森家族相關影像露過臉。赫芬頓郵報報導，《Michael》的拍攝作業定於今年下半年展開，但尚未正式公布上映的日期。

YT連結：https://youtu.be/zp4RUHxLbu0