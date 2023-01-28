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影／裴洛西丈夫遇襲畫面曝光 遭歹徒拿鐵鎚重擊後昏迷倒血泊

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）去年10月在住家遭到43歲男子德帕佩（David Depape）毆打重傷，相關畫面27日首度公開。美聯社
美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）去年10月在住家遭到43歲男子德帕佩（David Depape）毆打重傷，相關畫面27日首度公開。美聯社

美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）去年10月在住家遭到43歲男子德帕佩（David Depape）毆打重傷，相關畫面27日首度公開。根據影片，德帕佩當時拿著鐵鎚重擊保羅頭部，保羅隨即倒地失去意識，德帕佩則立刻被制伏上銬。

美國各大媒體希望獲得裴洛西住家遭闖案資料後，加州法官裁定，地方檢察官辦公室必須將曾在庭上出示的素材公諸於眾，除了警員身上的密錄器外，還包括歹徒闖入時的監視器畫面、保羅在歹徒身旁撥打911報警的電話錄音，以及歹徒被捕後的偵訊錄音檔。

根據案發當時警員身上的密錄器錄下的畫面，警員來到裴洛西位在舊金山的住所前門，並大聲敲門。保羅打開門，可以看到他和歹徒德帕佩站在一起，德帕佩手上的鐵鎚原本已經被保羅握住，但德帕佩拒絕放下並突然往保羅頭部用力一揮，警員見狀趕緊衝上前制止，而保羅已被打暈昏迷在血泊中，送醫後接受顱骨骨折修復手術、右臂和手部也因為嚴重受傷而開刀。

德帕佩事後表示他的行為是出於政治動機，稱原計劃是綁架裴洛西。裴洛西案發當時人在華府，隨後趕回加州探望丈夫。德帕佩面臨的指控包括謀殺未遂、虐待老人和襲擊聯邦官員的直系親屬等。

美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）去年10月在住家遭到43歲男子德帕佩（David Depape）毆打重傷，相關畫面27日首度公開。美聯社
美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）去年10月在住家遭到43歲男子德帕佩（David Depape）毆打重傷，相關畫面27日首度公開。美聯社

裴洛西 美國

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