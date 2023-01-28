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拜登大秀經濟政績 鋪路拚連任

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
新年大紅袍 討個好彩頭 美國總統拜登與夫人吉兒廿六日在白宮主持慶祝農曆新年儀式，拜登繫上紅領帶，吉兒更換上紅色旗袍，牆上還貼著福字，滿室喜氣洋洋。（路透）
新年大紅袍 討個好彩頭 美國總統拜登與夫人吉兒廿六日在白宮主持慶祝農曆新年儀式，拜登繫上紅領帶，吉兒更換上紅色旗袍，牆上還貼著福字，滿室喜氣洋洋。（路透）

美國總統拜登廿六日在維吉尼亞州春田市發表新年首場經濟政策演說，批評共和黨威脅不削減開支就不提高債限的作法和立法草案將危及美國經濟，他矢言不會讓這種情形發生。紐約時報解讀，拜登針對經濟議題猛轟共和黨，隱然在為二○二四大選連任總統定調。

拜登在維吉尼亞州汽管裝配工人公會演說，將掌握國會眾院多數的共和黨比喻為帶來「混亂與災難」的政黨，痛斥眾院議長麥卡錫等共和黨議員拒絕提高債限，除非與聯邦政府達成未來削減開支的協議；他警告共和黨的部分提案可能危及美國經濟。

紐時分析，拜登任期過半，拚經濟的成果幾乎被快速上漲的物價吞蝕殆盡，因此拜登試圖重塑經濟敘事，凸顯穩定成長的經濟與就業率。

麥卡錫廿六日稱，「如果我們想讓美國走上更好的財政道路，就必須處理華盛頓不負責任的政府開支。」拜登則形容麥卡錫的立場「令人驚訝」；他說：「我不會讓任何人以美國的信用和信念當作談判籌碼，在美國，我們會償還我們的債務。」

拜登也批評共和黨與煽動國會暴亂的前總統川普為伍，他說：「他們似乎成為混亂與災難的政黨。」

路透指出，共和黨的威脅實屬罕見，美國債限數十年來在兩黨磋商的基礎下屢次提高，只有二○一一年例外。

財政部長葉倫十九日在美國債限達三十一點四兆美元後採取非常措施，讓政府得以利用會計方式，在六月前支付各項開銷。投資人則警告，到了六月期限若還未能解決債限問題可能導致悲觀的市場後果。

拜登利用新年首場重大經濟演說的機會，宣揚他就任以來對美國經濟的貢獻，包括增加更多製造業機會，維持低失業率，以及高於預期的經濟成長數據等。

拜登提及歐洲領袖抱怨他去年的法案大量補貼美國製產品，可能衝擊貿易；對此，他表示自己根本不甩（The hell with that）。

拜登重申，若共和黨的提案送到他的辦公桌上，他將予以否決，因為這些法案會限制他對戰備儲油上限、削減企業稅收和徵收全國營業稅方面的權力。

民主黨掌握參院多數，所以拜登不太可能需要親自動用否決權，但拜登與白宮依然點出這項衝突，意在凸顯兩黨提案的鴻溝。拜登說：「他們想調漲油價並為億萬富豪減稅，並意圖提高全國銷售稅百分之三十」。

拜登 美國經濟 共和黨

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