白宮首度歡慶春節 拜登悼念加州槍擊案罹難者
美國總統拜登今天在白宮歡慶農曆春節，現場還有熱鬧的舞獅表演。這是白宮首度舉行春節慶祝活動。在活動開始時，拜登也向日前發生在加州的2起重大槍擊案死難者默哀致意。
拜登（Joe Biden）與夫人吉兒（Jill Biden）今天在白宮舉行農曆春節慶祝活動。這是美國歷史上，第一次在白宮歡慶農曆春節。穿著紅色刺繡洋裝的吉兒，搭配繫著紅領帶的拜登，年味十足。
拜登在致詞時，首先向日前發生在加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）與半月灣市（Half Moon Bay）2起重大槍擊案的死難者表達哀悼之意，並帶領現場貴賓默哀。他表示，這兩個社區將一輩子蒙受目睹的以及失去的事物所影響，作為一個國家，必須與他們同在。
談及農曆新年，拜登還做了點小功課。他表示，對多數人來說，今年是兔年，但對越南社群，今年則是貓年。兔子代表認真、執著、勇於面對巨大挑戰；貓則是雄偉、親愛與保護者。農曆新年是一個機會，透過文化的多樣性、廣泛成就以豐富這個國家。
白宮也首度請來舞獅現場表演，精彩的演出讓拜登與現場觀眾驚呼連連，掌聲不斷。
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