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IBM發布樂觀財測並裁員3,900人 盤後股價卻下跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
IBM也加入科技業裁員行列。路透
IBM也加入科技業裁員行列。路透

IBM周三公佈2023年全年樂觀的營收預測，同時宣布將裁員約3,900人，約占全球員工總數的1.5%。

IBM加入科技業裁員行列，半導體設備製造商科林研發（Lam）同日也表示將裁員1,300人，占人事的7%。

IBM財務長卡瓦諾（Jim Kavanaugh）表示，裁員將主要集中在分拆Kyndryl 和Watson Health部門後剩下的員工，涉及相關費用約3億美元。卡瓦諾強調，IBM仍然預計在「高成長領域」招聘員工。

IBM預測2023會計年度的自由現金流將達到105億美元，營收增幅將達到5%上下。彭博調查分析師預測的自由現金流91.8億美元，年營收成長2%。

卡瓦諾指出，IBM今年因美元回貶而受益。他說，匯兌上半年會拖累財報，下半反有助益，因此全年來看匯兌影響平平。

IBM公布截至12月31日的第4季營收持平於167億美元，分析師原估均值為164億美元。不包括部分項目的每股獲利為3.60美元，分析師原估為3.58美元。

IBM周三盤後股價下跌2%，正常交易時段收在140.76美元。IBM去年股價上漲5.4%，是主要科技大廠少數不跌反漲的股票。

Investing.com 資深分析師柯恩（Jesse Cohen）說：「市場看來對裁員規模感到失望，只有員工總數的1.5%。投資人希望有更深的成本削減措施。」

IBM第4季軟體和顧問業務成長較上季趨緩，但雲端事業是一大亮點，混合雲上季收入成長2%。

全年而言 ，去年混和雲收入較上年成長11%至224億美元。混和雲是IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）專注的領域，為兼有自己的資料中心和公共雲的客戶提供服務。

卡瓦諾 半導體 商科

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