IBM發布樂觀財測並裁員3,900人 盤後股價卻下跌
IBM周三公佈2023年全年樂觀的營收預測，同時宣布將裁員約3,900人，約占全球員工總數的1.5%。
IBM加入科技業裁員行列，半導體設備製造商科林研發（Lam）同日也表示將裁員1,300人，占人事的7%。
IBM財務長卡瓦諾（Jim Kavanaugh）表示，裁員將主要集中在分拆Kyndryl 和Watson Health部門後剩下的員工，涉及相關費用約3億美元。卡瓦諾強調，IBM仍然預計在「高成長領域」招聘員工。
IBM預測2023會計年度的自由現金流將達到105億美元，營收增幅將達到5%上下。彭博調查分析師預測的自由現金流91.8億美元，年營收成長2%。
卡瓦諾指出，IBM今年因美元回貶而受益。他說，匯兌上半年會拖累財報，下半反有助益，因此全年來看匯兌影響平平。
IBM公布截至12月31日的第4季營收持平於167億美元，分析師原估均值為164億美元。不包括部分項目的每股獲利為3.60美元，分析師原估為3.58美元。
IBM周三盤後股價下跌2%，正常交易時段收在140.76美元。IBM去年股價上漲5.4%，是主要科技大廠少數不跌反漲的股票。
Investing.com 資深分析師柯恩（Jesse Cohen）說：「市場看來對裁員規模感到失望，只有員工總數的1.5%。投資人希望有更深的成本削減措施。」
IBM第4季軟體和顧問業務成長較上季趨緩，但雲端事業是一大亮點，混合雲上季收入成長2%。
全年而言 ，去年混和雲收入較上年成長11%至224億美元。混和雲是IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）專注的領域，為兼有自己的資料中心和公共雲的客戶提供服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言