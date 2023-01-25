美司法部控告Google濫用壟斷地位 要求分拆廣告業務

美國司法部和八個州的檢察長24日聯合對Google提出反托辣斯訴訟，並尋求分拆Google遍及網際網路的數位廣告仲介業務，讓Google海內外面臨的法律挑戰，又多了一場硬仗要打。

司法部向維吉尼亞州聯邦地方法院提交訴狀，控告Google濫用其壟斷地位，損害了試圖使用競爭產品的網路刊登業者和廣告業者的利益。這是司法部繼2020年後第二次狀告Google，而這次提告可能演變成一場曠日費時、對數位廣告產業影響深遠的法院戰。

包括加州和紐約州在內的八個州，都加入了這回司法部狀告Google的行列。

這起訟案要求法院撤銷Google「反競爭收購行為」，例如Google在2008年收購廣告服務公司DoubleClick，並主張分拆Google廣告交易平台。

彭博指出，這是拜登政府挑戰科技巨頭的首起大型訴訟案，前總統川普啟動的調查也功不可沒。而這也是美國司法部自1982年下令分拆電信巨頭貝爾系統（Bell System）以來，罕見地再次要求分拆一家大公司。

美國司法部長賈蘭德在新聞發布會上表示，Google 15年來一直追求反競爭的行為，有助阻擋競爭技術崛起，操弄競價機制、避開競爭的影響，並迫使廣告客戶使用該公司的工具。他強調，Google的排他行為，已嚴重削弱、甚或破壞廣告科技產業的競爭。

雖然一般不會被網路用戶看到，但Google的廣告科技工具，卻促成網路上很大一部分的數位廣告買賣，Google的事業包含一個刊登業者可以用來提溝廣告空間的工具、一個供廣告客戶購買這些廣告欄位的產品，以及一個自動將競價者與網頁連結的交易平台。