快訊

台積電18廠衝刺3奈米 號召供應鏈全員備戰 尾牙成誓師宴？

迎灶神也迎財神！11-12月統一發票今開獎 千萬獎號為「28089459」

若「捍衛戰士」是真的 阿湯哥能創下哪些空戰史紀錄？

控壟斷數位廣告市場 美司法部起訴Google

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
Alphabet旗下的Google（谷歌）遭控壟斷數位廣告市場，美國司法部今天起訴，對這家總部位於加州的科技巨頭發起新的法律戰。 路透社
Alphabet旗下的Google（谷歌）遭控壟斷數位廣告市場，美國司法部今天起訴，對這家總部位於加州的科技巨頭發起新的法律戰。 路透社

Alphabet旗下的Google（谷歌）遭控壟斷數位廣告市場，美國司法部今天起訴，對這家總部位於加州的科技巨頭發起新的法律戰。

法新社報導，此案是針對Google涉違反反托拉斯法的第2起聯邦訴訟，也是美國總統拜登兩年前上任以來的第1起。

先前的訴訟砲打Google網路搜尋業務，預計今年稍晚開庭審理。

在這起最新的訴訟中，檢察官瞄準Google獲利豐厚的廣告業務，要求將其拆分，以便為其他公司創造公平的競爭環境。

Google除了以免費搜尋服務聞名，更以緊密連接的廣告技術業務賺取收入，串起廣告商與報紙、網站和其他尋求刊登廣告的公司。但廣告商和網站業者抱怨Google在廣告分潤方面不透明，難以得知有多少錢流向刊登業者、多少流向Google。

Google在2021年創造超過2000億美元廣告銷售，是母公司Alphabet最大盈利來源。

美國表示，Google是靠「破壞了廣告科技業合法競爭」的壟斷行為，非法維持營收。

訴訟指出，「Google使用反競爭、排他性和非法手段，來消除或大幅減少對其在數位廣告技術主導地位的任何威脅。」

此案由司法部聯合加州、科羅拉多州、 康乃狄克、新澤西州、紐約州、羅德島州、田納西州和維吉尼亞州等8個州發起。

廣告 美國 司法

延伸閱讀

微軟投資OpenAI百億美元

影集助攻！《最後生還者首部曲》英國銷量暴漲238%重回20名 Google出現蟲草彩蛋

失格旅人又一樁！6台灣人赴日點3碗拉麵「輪流吃」 被制止怒刷1星負評

Google宣布裁員6%創紀錄…薪情大不同 科技業資遣方案比一比

相關新聞

美國加州槍案驚魂未定…華盛頓州又傳隨機射殺釀3死 槍手逃逸

加州驚傳3起槍擊，造成19人喪生後，加州北方的華盛頓州今天也傳出槍擊，槍手在射殺3人後逃逸。警方表示，這是一起隨機攻擊，正全力緝凶。

文件門延燒！美前副總統潘斯家中「也發現多份任內機密文件」

美國前總統川普（Donald Trump）和現任總統拜登（Joe Biden）皆身陷辦公室被搜出機密資料的「文件門」，如...

男性變弱勢／學業、職涯都被女性超越 美國將出現男性失落世代

男孩和男人深陷危機，這是美國媒體近幾個月的熱門話題。乍看之下，令人好奇，在全球女性還在爭取平權的此刻，男性開始呼救嗎？那是男性失去優勢的危機感，還是真的處境堪憂？誰挑起這場危機？

控壟斷數位廣告市場 美司法部起訴Google

Alphabet旗下的Google（谷歌）遭控壟斷數位廣告市場，美國司法部今天起訴，對這家總部位於加州的科技巨頭發起新的...

美國又一大學禁抖音 參議員提議全國禁止

美國各地對中國知名影音軟體抖音（TikTok）的禁令逐步增加，共和黨對華鷹派的參議員霍利（Josh Hawley）週二（1月24日）更表示，他將提出一項法案，目標是在全美範圍內禁止使用TikTok。

跟進哈佛 史丹福、哥大、賓大醫學院退出「美新」排名

名校退出「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)排名，持續擴大。繼哈佛醫學院17日宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。