美國加州3天3起槍案 2台灣僑民亡

美國北加州小城半月灣（Half Moon Bay）市廿三日驚傳槍響， 凶嫌在當地「山菇農場」和「萊斯卡車與運土農場」兩地先後犯案。已知造成七人死亡、一人受傷。加州聖馬提歐郡警長辦公室表示，六十七歲的華裔嫌犯趙春利已被捕。但禍不單行，同日北加州大城奧克蘭市也發生槍擊案，已知有一人罹難、七人受傷。若加上廿一日南加州蒙特瑞公園市已釀成十一人死亡、九人受傷的命案，加州三天內即發生三起槍案，目前所知的凶嫌均為六十、七十歲的老年人。蒙特瑞公園市槍擊案，美方證實其中有兩名罹難者為台灣僑民。

半月灣人口僅約一萬兩千人，本案受害者多為農場的華裔工人。警方在趙春利（Zhao Chunli，音譯）車上找到槍枝，研判為他一人犯案。加州自廿一到廿三日三天內接連發生與亞裔有關的大規模槍擊事件。廿一日的槍案則位於南加州洛杉磯郡蒙特瑞公園市。

白宮發言人尚皮耶廿三日在社群媒體「推特」發文，表示美國總統拜登已聽取廿三日半月灣市槍案的簡報，並下令聯邦機構對地方政府提供一切必要協助。加州州長紐森也推文說，自己才在醫院探視蒙特瑞公園市的傷者，就又被告知半月灣市發生槍案，悲劇接二連三。

聖馬提歐郡（San Mateo County）警方接獲報案抵達第一處現場時，發現四人已命喪槍下，另有一人重傷。警方另在不遠處發現三人中彈不治。根據當地電視台畫面，警方持槍靠近一輛車，將穿牛仔褲、紅袖外衣的男子趙春利制伏，隨後數名員警一擁而上。趙春利也是華人農工，死者多半是其華人同事，行凶動機則尚不清楚。

廿三日半月灣市槍案的六十七歲凶嫌趙春利（音譯）。（路透）

另外在北加州奧克蘭，當地一個社區內的加油站也傳出槍響。

據當地媒體報導，奧克蘭警方表示數人發生槍戰，警方趕赴現場發現彈殼，傷者已鳥獸散。這是當地自今年一月以來，警方接獲通報的第六起凶殺案。警方並提供一萬美元（約卅萬台幣）懸賞追緝嫌犯。

華人除夕夜的蒙特瑞公園市槍擊案，又一次引發全美槍枝管制聲浪。

民主黨籍聯邦參議員范士丹、布魯門塔及墨菲廿三日聯名提出禁止突擊性武器與大容量彈匣的法案，也共同提案將購買武器的年齡從現行的十八歲歲提高至廿一歲。

范士丹聲明，廿一日的槍案使人痛心，不斷發生的這類案件共同點在於，幾乎皆涉及攻擊性武器，反對槍枝遊說團體、將這些「戰爭武器」從街頭消失的時候到了。

布魯門塔也說，攻擊性武器只有殺死或傷害人的用途，這些軍事風格的戰鬥武器專為戰場打造，旨在最大程度增加死亡及破壞，為街頭帶來流血和屠殺，淪為無數大規模槍擊案的首選武器。