消息人士：拜登政府掌握證據中國國企與俄羅斯暗通款曲

（德國之聲中文網）彭博社引述一些知情人士的消息稱，拜登政府已經向北京方面提出的證據表明，中國一些國有企業可能向侵略烏克蘭的俄羅斯提供支援。拜登政府試圖確認北京方面是否對此知情。

消息人士沒有透露中國國有企業具體向俄羅斯提供了哪些支援，只稱這些援助包括經濟援助在內且是非軍事性的，但是沒有回避美國及其盟友對俄羅斯實施的制裁。

美國國家安全委員會和中情局都拒絕對此消息發表評論。中國駐美大使館也沒有回復彭博社的兩封郵件問詢。

去年7月15日《華爾街日報》發表的一篇獨家報道曾則指出，中國企業仍在向俄羅斯出售一些可以用於軍事用途的產品，這些產品是俄羅斯在烏克蘭戰場上所需要的。

該報道稱，中國出口到俄羅斯的微芯片等其他電子原件，以及其他的原材料，其中部分可以用於軍事用途。自從烏克蘭戰爭爆發之後，這些產品的出口量有所增加，這給西方國家在經濟上孤立俄羅斯的努力帶來了更多困難。

該報道還指出，中俄之間在芯片和其它具有潛在軍事用途的零部件方面的貿易所涉及的企業既有小型私營公司，也有大規模的國有企業。由於數據不完整，加上各種子公司和中間商的網絡錯綜復雜，難以追蹤所有活動。

彭博社發表的最新報道中指出，如果拜登政府確定中國政府參與或默許這些國有企業的行動，華盛頓方面將被迫決定在多大程度上進行反擊。目前美國試圖在穩定與北京關系、限制中國獲得高端芯片以及在台海問題上與中國對抗等不同層面找到平衡，而如果北京真的對於中國國有企業向俄羅斯提供援助的行動知情，那麼這可能為美中關系帶來新的矛盾沖突。

彭博社引述消息人士的話說，華盛頓政府相信，北京方面並不像其表述的那樣保持中立，而是想向俄羅斯提供幫助。盡管美國要求其他國家在經濟上同俄羅斯保持距離，但實際上中國卻加深了同俄羅斯之間的經貿往來。

今年1月13日，中國海關總署宣布，中國去年對俄進出口額達到1.28萬億元人民幣，這一數字佔中國進出口總值的3%。中國出口俄羅斯的貿易規模持續6個月穩步增長。

去年7月，美國國務卿布林肯與時任中國外長的王毅在印尼舉行會面。布林肯在會晤後向記者表示，中國聲稱在俄烏戰爭中保持中立的說法站不住腳。他說：“我首先要提出的觀點是，很難對這次（俄羅斯對烏克蘭的）侵略保持中立。一個是明顯的侵略者，一個是明顯的受害者。”

去年12月30日下午，中國國家主席習近平同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。中國外交部公布的新聞稿中稱，習近平在視頻會晤中強調，“雙方要繼續用好用足現有工作機制和溝通渠道，推動兩國經貿、能源、金融、農業等領域務實合作取得積極進展”。針對烏克蘭危機，習近平表示，“和談之路不會一帆風順，但只要不放棄努力，和平前景就始終存在。中方將繼續秉持客觀公正立場，推動國際社會形成合力，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用”。

（彭博社等）

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