麥卡錫傳今春訪台 美國準備好應對台海衝突？

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）週一（1月23日）報導，美國國防部正在為聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）「訪台行」做準備，並計畫在春季成行。

「酒杯新聞」引述拜登政府的知情官員指出，五角大廈正在為麥卡錫的外國訪問行程進行初期規劃，包含可能會在今年稍後訪台的行程。

報導指出，拜登政府官員預期，麥卡錫將在春季某個時點訪台，因為共和黨眾院議員想以反制中國為主要焦點。

報導稱，對美國國防部來說，規劃麥卡錫的訪台行程是個艱鉅任務，除了要考量安全後勤，還要考慮到北京當局的回應。對此，美國國防部與麥卡錫的辦公室拒絕置評請求。

美國眾院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，中國不僅在台灣周邊舉行軍演，還禁止進口台灣眾多食品業者的產品。此次麥卡錫若成行，外界擔心可能加劇台海的外交、軍事及經貿關係緊張。

智庫：美應對台海衝突準備不足

根據華盛頓智庫戰略與國家研究中心（CSIS）的最新報告指出，俄烏戰事及中美關係緊張加劇，美國不再處於和平環境。另外，美國的國防工業基地還沒有為台海危機做好準備，一旦衝突爆發，美國將在不到一週的時間內耗盡關鍵的遠程精確制導武器及彈藥。

該智庫在名為《戰時環境中的空箱子：美國國國防工業基礎的挑戰》的報告中，提到俄烏戰事反映美國國防工業基礎的嚴重缺陷，戰爭耗盡了美國的武器系統以及彈藥庫存，例如：刺針地對空導彈、155毫米榴彈炮和彈藥、標槍反坦克導彈系統。

CSIS高級副總裁兼國際安全項目主任瓊斯（Seth Jones）寫道：「正如烏克蘭戰爭所表明的那樣，大國之間的戰爭很可能是一場曠日持久的工業式衝突，它需要一個強大的國防工業，能夠生產足夠的彈藥和其他武器系統，以便在威懾失敗後進行持久的戰爭。」

他認為，考慮到工業生產的準備時間，「如果戰爭發生而不發生重大變化，國防工業很可能來不及提高生產。」報告指出，美國補充武器庫的速度緩慢，國防工業基礎以更適合和平時期環境的節奏運作。這亦暗示著美國國防工業無法為下一場重大戰爭做好萬全準備，比如：中國在台灣海峽的戰爭。

報告亦稱，在可能的台海戰爭中，美軍面臨的恐怕不單單只有彈藥數量的問題。

「與烏克蘭不同，它的西部邊境對武器運輸敞開大門不同，而台灣是一個島嶼」，報告說。因此，一旦戰爭開始，中國的封鎖和遠程火力能力將使武器系統和彈藥難以──甚至不可能進入該地區。

報告點出，這意味印太地區的戰爭可能需要更多遠程彈藥，戰區內亦需更多彈藥庫存。報告建議美國重新評估軍火需求總量及需求，建立戰略彈藥儲備，確定可持續的彈藥採購計劃以滿足當前和未來的需求。

（「酒杯新聞」、CSIS等）

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