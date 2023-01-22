加州亞裔城市槍擊案至少9死 目擊者：槍手身掛好幾圈子彈「射完再補彈」

美國加州蒙特瑞公園（Monterey Park）市當地時間1月21日晚上舉行的農曆新年慶祝活動發生槍擊事件，警方確認案中9人死亡，槍手是男性。在蒙市（即蒙特瑞公園，Monterey Park，美國華裔普遍稱該市為蒙市）經營海鮮燒烤餐廳Clam House的店主稱，收留了3名逃命的倖存者。

RMG News稱槍擊案發生在當地時間晚上約10時30分（香港時間22日下午2時30分），地點在西加維大街122號（122. West Garvey Avenue）。《洛杉磯時報》引述執法人員消息稱，事件發生在當地時間晚上10時（香港時間22日下午2時）。

發生槍擊案的蒙市位於洛杉磯縣（Los Angeles county），距離洛杉磯市中心約11公里。

《洛杉磯時報》引述名為Seung Won Choi的海鮮燒烤餐廳店主稱，案發時有3人衝進他的店舖並叫他鎖門。Seung Won Choi的店開在案發現場對面。

3名在他襲擊內避難的人說，槍手持半自動武器，身上還掛了數圈子彈。一旦子彈用罄他就再重裝。

這位或為蔡姓的店主稱，他相信槍擊案發生在區內一間舞廳。

該報稱暫時未知涉案疑犯是否已被捕。

1/ #USA



There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.



At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn — David Kime (@CyberRealms1) 2023年1月22日

i24news.tv報導稱，根據急救人員稱，有16人受傷，當中2人重傷，以及至少10人死亡。急救人員稱所有受害者已被送往該區醫院。

RMG News稱，在案發生後數小時的當地時間早上12時30分（香港時間22日下午4時30分），警方仍未能確定案中確實死傷人數。

美國加州洛杉磯亞裔城市發生槍擊案，目前已知至少9人喪命。路透

Wow…mass shooting in Monterey Park — up to 10 reported dead — in the area of Garfield/Garvey where there was a Lunar New Year festival, which I attended with a few friends. pic.twitter.com/ejNPbdcQdY — Facts Chaser 🌎 🐶 🤦🏻‍♂️ (@Factschaser) 2023年1月22日

數以萬計的人在當地時間21日下午聚集，參加期兩天的節日活動。這被認為是該區最大的節日之一。

根據有關方面的安排，是次節日慶祝活動在21日當地時間早上10時至晚上9時舉行。22日則在當地時間早上10時至晚上7時舉行。

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文章授權轉載自《香港01》