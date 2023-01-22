賀新年遇驚魂！洛杉磯槍擊案釀多人死傷 現場疑似有人持機關槍

美國西岸加州洛杉磯郡蒙特瑞公園（Monterey Park）市21日晚間發生槍擊案，洛杉磯時報引述執法部門1名消息人士說，根據警方內部訊息，已知有「一些人」中槍，造成「多人傷亡」。

目前已知詳情極少。案發地點對街是1家店名為「蛤蜊之家」（Clam House，暫譯）的燒烤餐廳，店主為Seung Won Choi（崔某），可能是韓國人或韓裔人士。崔某說，案發當時有3人衝進他店裡，並請他鎖門，還說附近有1名男子手持機關槍。

時值華人歡慶農曆新年，數萬人21日齊聚開始慶祝1個為期兩天的節慶，這是該地區規模最大的農曆新年活動之一。