聽新聞
test
0:00 / 0:00
人事大變動！拜登為競選連任布局關鍵時刻 白宮幕僚長柯連恩將走人
紐約時報報導，白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)將在未來幾周內宣布去職，這將是美國總統拜登上任兩年來，其核心幕僚的最大人事變動。
柯連恩私下告訴同事，經歷這兩年的成功與挫折，過程讓人精疲力盡，他準備邁向人生下一階段。紐時指出，柯連恩在去年11月民主黨期中選舉獲得比預期好的成績後，即萌生辭意。
英國衛報報導，柯連恩20日在拜登上任兩周年推文表示，「艱苦的兩年，還有好多事要做，但已有重大進展」。
柯連恩協助拜登獲國會支持通過重大法案，包括基礎建設法案和降低通膨法案，但拜登涉嫌不當處理聯邦機密文件，現正遭到司法部調查。共和黨掌控的國會也將對拜登施壓並展開調查。
柯連恩去職後，新任白宮幕長勢必得為拜登的政績辯護，並為拜登可能競選連任效力。
紐時指出，現年61歲的柯連恩是半個多世紀以來民主黨總統的首任幕僚長中，任職最久的一位，他也深感自豪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言