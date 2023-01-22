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人事大變動！拜登為競選連任布局關鍵時刻 白宮幕僚長柯連恩將走人

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
紐約時報報導，白宮幕僚長柯連恩將在未來幾周內宣布去職。美聯社
紐約時報報導，白宮幕僚長柯連恩將在未來幾周內宣布去職。美聯社

紐約時報報導，白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)將在未來幾周內宣布去職，這將是美國總統拜登上任兩年來，其核心幕僚的最大人事變動。

柯連恩私下告訴同事，經歷這兩年的成功與挫折，過程讓人精疲力盡，他準備邁向人生下一階段。紐時指出，柯連恩在去年11月民主黨期中選舉獲得比預期好的成績後，即萌生辭意。

英國衛報報導，柯連恩20日在拜登上任兩周年推文表示，「艱苦的兩年，還有好多事要做，但已有重大進展」。

柯連恩協助拜登獲國會支持通過重大法案，包括基礎建設法案和降低通膨法案，但拜登涉嫌不當處理聯邦機密文件，現正遭到司法部調查。共和黨掌控的國會也將對拜登施壓並展開調查。

柯連恩去職後，新任白宮幕長勢必得為拜登的政績辯護，並為拜登可能競選連任效力。

紐時指出，現年61歲的柯連恩是半個多世紀以來民主黨總統的首任幕僚長中，任職最久的一位，他也深感自豪。

拜登 民主黨 白宮

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