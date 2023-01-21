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蕭美琴：台與世界打交道 北京無權定義

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
駐美代表蕭美琴廿日在華府接受美聯社專訪。（美聯社）
駐美代表蕭美琴廿日在華府接受美聯社專訪。（美聯社）

駐美代表蕭美琴廿日在雙橡園接受美聯社專訪時表示，烏克蘭抵禦俄羅斯入侵給台灣的啟示，就是讓後備軍人與平民做更完善的準備，像烏克蘭面對俄羅斯入侵時的全體總動員（all-of-society fight）。

蕭美琴表示，台灣現在所做的一切都是為了防止烏克蘭悲劇在台灣重演，最終目的是阻止動武，但在最壞的情況下，台灣清楚必須做好更充分的準備。蕭美琴說，烏克蘭經驗也給美國和民主國家一個教訓，就是必須團結對抗威脅民主的力量：「讓專制領袖了解動武絕非選項，非常重要；動武必遭強力回應，且有嚴重後果」。

至於台灣是否歡迎美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫訪台，蕭美琴回答，「這得由他自己決定」。蕭美琴還說，台灣歡迎來自世界各地的訪客，「北京領導階層無權決定或定義台灣如何與世界打交道」。

去年八月時任眾院議長的裴洛西訪台，引發後續大陸解放軍一連串大規模軍演，有些美國國會議員建議拜登政府修改若台灣有事，美國不說明是否介入的「戰略模糊」政策，表明台灣遭入侵時，美軍將介入。

對此，蕭美琴沒有正面回答，僅讚揚現行政策「讓現狀得以維持數十年，維持和平數十年」。

蕭美琴 烏克蘭 美國

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