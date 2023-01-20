盡管輪番裁員 美國大型科技公司員工規模仍遠高於疫情前水平
集微網消息，據彭博社報道，盡管近期美國大型科技公司裁員新聞不斷，但與2020年新冠疫情爆發前的員工規模相比依然高出不少，過去三年的擴張幅度使裁員顯得微不足道。
根據該媒體統計，Meta和Salesforce近期的裁員計劃，都衹是將使各自公司回到接近2021年底的人員配置水平，與疫情前相比，Meta員工規模幾乎繙了一番，Salesforce則淨增加3萬多人，本周開始裁員18000人的Amazon，也可能會比疫情前擁有更多的員工。
作為另一家引發關注的企業，微軟計劃裁員1萬人，但即便全部執行，其裁員後員工規模仍然比疫情前高出7萬7千人。
在宣佈裁員決定的同時，微軟CEO納德拉表示， 他相信在當前的經濟周期之後，科技支出應該會加速。而如果微軟收購動眡暴雪成行，也將額外帶來1萬名新員工，基本觝消了裁員計劃。（校對/王旭）
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