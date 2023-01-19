快訊

蘇貞昌將率內閣總辭 國民黨點名「三人」不應留任

反對升息半碼鷹派理事砲轟：央行至今未擺脫長期低利陷阱

內閣總辭後去留動向？衛福部長薛瑞元：言之過早

時機神準！早期押注加密幣的大咖 崩盤前早賺暴利下車

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
金融時報報導，矽谷創投天王提爾創立的Founders基金，去年早在加密貨幣崩跌之前，就結清幾乎八年來對加密幣的押注，18億美元獲利入袋後。美聯社
金融時報報導，矽谷創投天王提爾創立的Founders基金，去年早在加密貨幣崩跌之前，就結清幾乎八年來對加密幣的押注，18億美元獲利入袋後。美聯社

英國金融時報（FT）報導，矽谷創投天王提爾（Peter Thiel） 創立的Founders基金，去年早在加密貨幣崩跌之前就結清幾乎八年來對加密貨幣的押注，18億美元獲利入袋後一身輕下車。

總部位於舊金山的Founders基金於2014年初首度投資比特幣，隨後大舉投資加密貨幣。知情人士表示，約三分之二資金用於購買比特幣。

消息人士透露，Founders基金在2022年3月底、也就是數位資產市場陷入危機的一個月多前，便出售絕大多數的加密貨幣部位，目前對加密貨幣沒有龐大曝險。Founders基金絕發表評論。

提爾是共和黨候選人的重磅贊助人，也是美國前總統川普的支持者，他是最早大量買進比特幣的主流投資人之一，隨後一直大聲宣揚看好這種數位貨幣。

去年4月，約略是Founders基金出售多數加密貨幣部位的時候，提爾還在表示樂觀看待比特幣的未來。他在邁阿密舉行的一場加密貨幣研討會上說，「我們正處於法定貨幣制度的盡頭」，並暗示比特幣價格可能將上漲100倍（當時行情約44,000美元）。

全球最大加密貨幣比特幣於2009年問世，從2014年的約750美元後一路狂飆，到2021年11月衝破65,000美元大關，締造新高，但近年來行情大起大落，價格幾度大跌，去年11月跌至約15,500美元，寫兩年新低。

去年5月來，數位資產市場幾經震撼，迫使Terraform Labs、Celsius、Voyager和三箭資本（Three Arrows Capital）等備受矚目的加密貨幣公司破產。

隨著全球第二大加密貨幣交易所FTX轟然崩塌，積欠主要債權人逾30億美元的消息衝擊幣圈，加密貨幣投資人的信心進一步下滑，FTX共同創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）也以多項詐欺罪名遭到起訴。

資產 舊金山 加密貨幣

延伸閱讀

幣圈醜聞連環爆 美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人

FTX連鎖效應燒到台灣 台大資工區塊鏈新星遭羈押

加密貨幣未死：非洲抵抗歐美金融霸權的新希望？

FTX創辦人提無罪抗辯 受害人多達100萬將透過網站通知

相關新聞

福斯新聞揭露自拜登上任後 中國和香港金主向賓大捐款千萬美元

福斯新聞(Fox News)18日報導，一項最新調查顯示，拜登總統入主白宮以來，未具名的中國金主向賓州大學提供上千萬元捐...

2024共和黨總統初選預測民調 川普48%領先德桑提斯31%

最新民調顯示，假設2024年共和黨總統初選是前總統川普對上佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，川普領先達...

超級任天堂世界登陸美國 粉絲湧入加州環球影城

任天堂（Nintendo）在日本以外的首座主題樂園下月將在美國加州開幕，時間點就落在好萊塢動畫片「超級瑪利歐兄弟電影版」...

麻州首位華裔內閣首長 郝依平任房屋及經濟發展廳廳長

華裔金融財經專家郝依平(Yvonne Hao)17日宣誓就任麻州房屋及經濟發展廳廳長。現年48歲的郝依平是麻州有史以來的...

距Fed開會還有十天 主席鮑爾確診新冠肺炎 症狀輕微

美國聯準會（Fed）18日在聲明中說，Fed主席鮑爾的新冠病毒檢測呈現陽性，成為確診病例，出現輕微的症狀。

季辛吉：美中應避免「立即攤牌」

美中關係正常化推手、美國前國務卿季辛吉十七日表態支持烏克蘭加入北約組織，並表示烏克蘭和西方世界應與俄羅斯維持對話，美中應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。