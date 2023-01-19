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NASA斥資與波音研發展示機 共創飛航永續未來

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

拜登政府致力降低航空碳排之際，美國國家航空暨太空總署（NASA）今天說，將提供波音公司4.25億美元（約新台幣130億元）資金，進行「永續飛行展示機」計畫。

這項計畫可能影響到2030年代新一代的商用客機。

NASA表示，將與波音公司（Boeing）合作「建造、檢測和試飛一架全尺寸的展示機，目的是用來驗證減排技術。」

這項「永續飛行展示機」（Sustainable FlightDemonstrator）計畫將在7年內總投資7.25億美元，由NASA投入4.25億美元，其餘由波音及其合作夥伴分攤。

這架單走道的跨音速桁架支撐翼（Transonic Truss-Braced Wing）展示機，目的是降低油耗和減排30%。飛機設計概念涉及由對角支柱和更高展弦比所穩定的超長超薄機翼，最終可容納先進的推進系統。

波音總工程師希斯洛普（Greg Hyslop）表示，這項計畫「代表一個設計、建造和試飛全尺寸實驗機的機會，同時解決了新的技術問題。」

單走道飛機占全球航空排放量的近半數。NASA計劃在2020年代後期能完成測試，因此展示的技術可能會影響2030年代新一代飛機的產業決策。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）說，此一計畫的目標是「生產和測試全尺寸展示機，這將有助於打造未來更省油的商用客機，對環境、商用航空業和全球乘客都有好處。」

波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）去年11月表示，波音下一代全新商用噴射客機要到2030年代中期才有可能出現，而減排改善是一個關鍵驅動因素。

美國已制定目標，要在2050年前實現美國航空業溫室氣體淨零排放。白宮的目標是在2030年前，將航空碳排減少20%。航空公司也面臨環保組織要求降低碳足跡的壓力，而承諾使用更具永續性的航空燃料。

波音 NASA 美國航空

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