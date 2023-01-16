習慣了解封生活 美國疫情升溫不在意

美國新冠疫情再起，但民眾卻都掉以輕心，專家呼籲重拾口罩生活！公衛專家指出，新冠肺炎新變種有比較強的免疫逃脫，但社會卻已經習慣解封的生活，缺乏防疫觀念導致疫情再度升溫，最糟的結果就是醫療體系難以負擔與日俱增的病患數。

疫情升溫遭忽視

《衛報》報導，馬里蘭大學公衛學者塞加爾表示，美國追加第三祭新冠疫苗的比例仍然相當低，抗病毒口服藥物使用率也不高，同時，面對冬季疫情升溫的狀況，相關防疫、檢測措施都沒有調整，將造成醫療體系的龐大負擔。

根據《美國疾管署》數據顯示，新冠肺炎確診數雖然於2022年夏季跌回低點，但寒假期間，因為冬天是呼吸道疾病的好發季節，且歲末大型活動偏多，導致疫情出現升溫的狀況。美國過去一週，因為新冠肺炎死亡的人數增加了44%，幼兒住院率也增加約一倍。

專家警告，在官方數字中，病例數沒有出現激增的狀況，但這不代表疫情緩和。他說，就算出現輕微的感冒症狀，社會上普遍也不願意進行快篩，意味著其實有一定程度的疫情黑數。

戴口罩最要緊

約翰霍普金斯大學傳染病學教授特雷蒙指出，雖然美國確診數不斷增加，但住院人數還不及於過去疫情高峰期的狀況，主要原因就是疫情與確診形成了集體免疫力。但他警告，「集體免疫不該被視為理所當然，因為免疫力只會隨時間不斷減少。」

「今天大多數沒有戴口罩的人只是不知道他們應該戴口罩，」公衛專家表示，雖然接種疫苗是預防新冠最重要的方法之一，但其他防疫措施能阻止疫情進一步擴散，更進一步防止疫情傷害到脆弱的族群。

【更多精采內容，詳見 】