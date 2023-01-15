加密幣退燒 職業運動員砸上億元購地當包租公

過去兩年，在新興的數位貨幣領域崛起的公司，例如加密幣交易所Coinbase、改名為「Block」的金融服務公司Square，以及去年底聲請破產的加密幣交易所FTX，均和許多頂尖職業運動員簽下贊助合約，並提供公司股票或加密幣作為贊助。

對職業美式足球聯盟（NFL）準名人堂四分衛布雷迪（Tom Brady）在內的運動員而言，這種「虛無縹緲」贊助的效益不高。現在，有些體育圈名人轉而投資「貨真價實」的物件。

MarketWatch報導，一些職業運動員近來合資500萬美元（約新台幣1.5億元），在愛阿華州合買一塊玉米和黃豆田，占地104英畝。此收購案透過投資平台Patricof Co完成。根據跨平台媒體品牌FOS，這些體育明星計劃將土地分租給農民，全年報酬率儘管只有個位數，但至少穩定踏實。

報導指出，共有24名運動員參與這次購地案，包括NFL辛辛那提猛虎隊四分衛喬‧伯羅（Joe Burrow）、美國職籃NBA波士頓塞爾提克大前鋒葛里芬（Blake Griffin）、 NBA密爾瓦基公鹿隊小前鋒米德爾頓（Khris Middleton）、美國職業冰球聯盟（NHL）紐約島人隊邊鋒安德魯斯‧李（Anders Lee ），以及美國職棒大聯盟（MLB）多倫多藍鳥隊投手凱文‧高斯曼（Kevin Gausman）。