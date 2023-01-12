美第一夫人動癌症手術 醫師曝她最新病況

美國總統拜登的「牽手」、第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）11日接受皮膚癌手術，切除皮膚上的3處病灶，醫師判定其中兩處為惡性。法新社引述白宮醫師歐康納（Kevin C. O'Connor）報導，醫師認為她「脫離危險」。

吉兒現年71歲，是美國史上最高齡的第一夫人；80歲的拜登則是該國史上最高齡的總統。

拜登11日一早陪吉兒搭總統專用直升機飛抵華府郊區的「華特里德國家醫學中心」（Walter Reed National Medical Center）看門診，接受治療皮膚癌的「莫氏手術」（Mohs surgery）。

醫師原先排定切除她右眼附近1處病灶的小手術，並判定是否為惡性。歐康納表示，門診確認該處病灶為基底細胞癌（BCC），所有癌組織都成功切除，癌組織邊緣亦未殘留皮膚癌細胞。

歐康納在1份備忘錄中指出，吉兒術後出現「臉部腫脹和瘀青」，但「精神好」、「很舒服」。吉兒發言人瓦迪維亞（Vanessa Valdivia）說，吉兒當天隨即返回白宮。

據信吉兒在白宮內部有其影響力，是其夫婿是否將競選2024年總統連任的關鍵角色。