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共和黨議員被揭發「捏造履歷」 麥卡錫拒絕呼籲他辭職：很多人也這樣
美國紐約州的共和黨籍聯邦眾議員桑托斯（George Santos）選後被揭發捏造履歷，財務狀況也受到質疑，但面對地方黨部領導人施壓及要求辭職聲浪，不僅他本人抗拒下台，就連眾議院新科議長麥卡錫11日也拒絕呼籲他辭職。
NBC新聞與國會山莊報報導，麥卡錫遇記者堵訪問到桑托斯爭議時表示，「我努力遵循憲法，選民選出他來服務。要是有問題，他必須正式接受道德委員會的調查，就讓他走過這個程序」。
麥卡錫接著說，「但現在，選民在這個決定有發言權，這不是人們根據某份報刊出的新聞挑挑揀揀的地方，因此他會繼續任職」。他還強調，在今天的美國，人們直到被證明有罪前都是清白的。
根據報導，記者還問到桑托斯承認偽造了許多部分履歷，麥卡錫則答稱「在參議院與其他地方，很多人在這點上也是如此」。他說，選民做了決定，桑托斯必須對選民負責，而選民會在2年內做出另一個決定，「他將必須在這點上建立信任，而他將有機會嘗試這麼做」。
@msnbc
Republican officials in New York want George Santos to resign but Kevin McCarthy pushes back on the idea.♬ original sound - MSNBC
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