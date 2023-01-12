快訊

公有地只能標給建商蓋豪宅？專家：應參考這國的做法

吃紅肉不好？吃魚最健康？8大健康原則真相探究，有些你不必照單全收

科技業裁員潮延燒 字母醫療子公司Verily將裁員逾200人

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
字母（Alphabet）旗下醫療健康子公司Verily將裁掉15%的員工，相當於超過200人。彭博資訊
字母（Alphabet）旗下醫療健康子公司Verily將裁掉15%的員工，相當於超過200人。彭博資訊

Google母公司字母（Alphabet）旗下醫療健康子公司Verily，將裁減15%的員工，相當於超過200人，作為廣泛整頓計畫的一環，這是繼其他科技公司裁員之後，字母首次宣布大型裁員，也成為科技大咖試圖跨足醫療保健產業持續遭遇困難的最新跡象。

華爾街日報報導，Verily執行長吉雷特（Stephen Gillett）11日，這波裁員將影響Verily約15%的職位，以Verily員工超過1,600人計算，將有逾200人丟飯碗。

吉雷特表示，將停止Verily Value Suite醫療軟體專案的營運，並取消幾項還在早期階段的產品，例如給藥微型針頭，一些領導這些專案的員工將調到其他團隊，其他人則須離開公司。

Verily之前名為Google生命科學，是字母旗下除了Google之外大型事業，歸入「其他押注」（Other Bets）類別。申報文件顯示，截至去年9月底，字母共擁有186,779名員工。

Verily監督的醫療項目組合，主要聚焦於把數據和技術應用於治療患者，包括虛擬的糖尿病診所、和一個連結研究參與者和臨床研究的線上專案。Verily近來尋求縮減一系列的計畫，涵蓋保險到蚊子繁殖。先前報導指出，Verily去年委請麥肯錫公司和Innosight提供諮詢。

字母旗下的機器人軟體公司Intrinsi，也在11日宣布將裁去40名員工。Meta、推特和亞馬遜都在縮編員工，或展開裁員。人資顧問公司 Challenger Gray & Christmas的數據顯示，目前在去年裁掉最多人的是科技業，全年裁員9萬7,171人，與前年大增649%。

另一方面，Salesforce.com上周表示將裁員10%，在提交給加州政府的申報文件，也透露舊金山總部的裁員情況。文件顯示，共752個職位裁撤將在3月24日生效，預料將是永久性的裁員，影響一般行政、銷售與客戶服務、科技與產品等三個部門的人員。

舊金山 華爾街日報 團隊

延伸閱讀

限定5天、明起手刀領新鈔！用Google Map「新鈔地圖」定位8家銀行不怕迷路

強力執行酒駕罰鍰專案23天 追回5519萬餘元

專案教師「用完即丟」困境未解 高教工會首提憲法訴訟

壹蘋驚傳將裁員逾50人提3方案 勞動局:未收到大解計畫

相關新聞

美國火車受困29小時！乘客「以為被綁架還打電話報案」

美國南卡羅萊納州有數百名搭乘美國國鐵（Amtrak）的乘客在火車上受困超過一天，更一度讓部分乘客人因擔心自己是被扣押為人...

拜登私藏機密文件風波還沒完！傳又被找到另一批

美國總統拜登遭爆私藏機密文件，NBC稍早引述消息人士報導指出，拜登助理在另一處地方找到第二批機密文件，已轉交國家檔案局，...

拜登法律團隊發現第2批機密文件 數量地點未透露

美國總統拜登過去擔任副總統期間的華府智庫私人辦公室去年秋天被人發現10份機密文件後，法律團隊在另一個地點又發現新一批機密...

40%的美國人有副業 這4種工時少收入佳

財經網站CNBC報導，研究顯示，去年有五分之二的美國人至少維持一項副業，2023年還可能有更多人尋找副業以賺取額外收入。

FAA系統當機影響逾萬航班 誤點情況恐持續至13日

美國聯邦航空總署（FAA）表示，全美各地航班起降受到系統故障影響一度停飛後，目前正逐步恢復正常運作，然而班機誤點情況可能...

飛航系統當機 美國內線一度全部停飛

美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）提供機師飛航必要通告的系統十一日一早突然當機，美國國內線航班一度全部停飛，至少一千二百航班延誤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。