科技業裁員潮延燒 字母醫療子公司Verily將裁員逾200人

Google母公司字母（Alphabet）旗下醫療健康子公司Verily，將裁減15%的員工，相當於超過200人，作為廣泛整頓計畫的一環，這是繼其他科技公司裁員之後，字母首次宣布大型裁員，也成為科技大咖試圖跨足醫療保健產業持續遭遇困難的最新跡象。

華爾街日報報導，Verily執行長吉雷特（Stephen Gillett）11日，這波裁員將影響Verily約15%的職位，以Verily員工超過1,600人計算，將有逾200人丟飯碗。

吉雷特表示，將停止Verily Value Suite醫療軟體專案的營運，並取消幾項還在早期階段的產品，例如給藥微型針頭，一些領導這些專案的員工將調到其他團隊，其他人則須離開公司。

Verily之前名為Google生命科學，是字母旗下除了Google之外大型事業，歸入「其他押注」（Other Bets）類別。申報文件顯示，截至去年9月底，字母共擁有186,779名員工。

Verily監督的醫療項目組合，主要聚焦於把數據和技術應用於治療患者，包括虛擬的糖尿病診所、和一個連結研究參與者和臨床研究的線上專案。Verily近來尋求縮減一系列的計畫，涵蓋保險到蚊子繁殖。先前報導指出，Verily去年委請麥肯錫公司和Innosight提供諮詢。

字母旗下的機器人軟體公司Intrinsi，也在11日宣布將裁去40名員工。Meta、推特和亞馬遜都在縮編員工，或展開裁員。人資顧問公司 Challenger Gray & Christmas的數據顯示，目前在去年裁掉最多人的是科技業，全年裁員9萬7,171人，與前年大增649%。

另一方面，Salesforce.com上周表示將裁員10%，在提交給加州政府的申報文件，也透露舊金山總部的裁員情況。文件顯示，共752個職位裁撤將在3月24日生效，預料將是永久性的裁員，影響一般行政、銷售與客戶服務、科技與產品等三個部門的人員。