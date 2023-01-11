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美眾院成立中國事務特別委員 想方設法提出抗中大計

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國眾議院成立中國事務特別委員，圖為示意圖。歐新社
美國眾議院成立中國事務特別委員，圖為示意圖。歐新社

美國眾議院10日成立一個新的特別委員會，目標是提出各種辦法讓美國能對抗中國大陸日益成長的經濟與策略實力，反映美國國會瀰漫著一種氛圍，要採取直球對決的方式來對付大陸。

兩黨投票顯示出壓倒性的365票贊成對65票反對，凸顯出在國會開始由兩黨分治之際，共和黨與民主黨罕見在一項領域有一致立場。

中國事務特別委員會有16名委員，由威斯康辛州共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）擔任主席，他是眾議院議長麥卡錫去年提出禁止大陸字節跳動公司旗下的短影音平台TikTok立法法案的聯合提案人之一。

蓋拉格去年向彭博資訊表示，在有關台灣和其他議題相關疑慮日益提高之際，該委員會將檢視美國在中國大陸的投資，包括享有稅務優惠的養老基金。

雖然中國事務特別委員沒有立法權力，但它的任務是在年底前向其他委員會提出政策建議。該委員會的計畫還包括提出減少仰賴大陸的藥品、稀土礦等產品的辦法。

麥卡錫和蓋拉格（Mike Gallagher）上月在福斯新聞意見專欄談到這個委員會時表示：「兩黨共識是信任中國共產黨的時期已經結束。」麥卡錫形容，中國大陸是「我們這一是面臨的最大地緣政治威脅」。

美國 麥卡錫

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