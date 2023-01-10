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官員洩個資13年查逾16萬筆 健保署：農曆年前完成徹查

再有美國兩州對TikTok下禁令

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）美國的新澤西州和俄亥俄州周一(1月9日)表示，將與其他州一起禁止在州政府擁有或管理的設備上使用TikTok。新澤西州州長、民主黨人士墨菲（Phil Murphy）表示，除了禁止州政府設備使用TikTok，他還禁止包括華為、海康威視、騰訊、中興通訊和卡巴斯基實驗室等十多家供應商的產品和服務。墨菲辦公室說“對於中國政府可能要求TikTok母公司字節跳動提供用戶數據，存在國家安全方面的擔憂。”

TikTok 回應表示失望，“令人失望的是，如此多的州正在加入政治浪潮，制定的政策在推進本州網絡安全上毫無益處，並且，這些政策基於對TikTok毫無根據的謊言”。

就在幾天前，威斯康星州州長埃弗斯上周五（1月6日）表示，計劃加入禁用Tik Tok的行列。共和黨州長迄今帶頭禁止官方設備使用TikTok，一些民主黨州長則相對行動緩慢。

美國兩黨的立法者都支持在全美範圍內禁止TikTok的努力。美國已有十幾個州長禁止州政府雇員在國有裝置使用TikTok。TikTok在美國尤其受到年輕族群歡迎，估計有1億美國用戶。

路透社前幾日報道說，TikTok原本計劃招聘安全顧問，以向美方保證將遵守安全協定。不過熟悉此時的兩名知情人士透露，由於越來越多的美國官員反對這樣的協議，TikTok已經暫停招聘。

（路透社等）

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