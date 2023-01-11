拜登私人辦公室 驚見副總統時期機密文件

美國前總統川普將白宮機密文件攜回佛州寓所「海湖莊園」案曝光後，現任總統拜登曾大力抨擊。九日卻傳出拜登擔任副總統時的機密文件也被攜出白宮，放在拜登卸任後在賓州大學擔任榮譽教授所用的辦公室內，司法部已指派檢察官調查。

文件所在位置是「賓州大學拜登外交和全球參與中心」，內有十份機密文件，由拜登私人律師去年十一月二日在期中選舉前不久，準備清空賓大拜登中心辦公室時，在一個上鎖的壁櫥中發現一只機密盒子，裡面夾著機密文件與其他非機密文件的檔案夾。

律師發現機密文件後，立刻聯繫國家檔案館，該館隨即通報司法部。

正在墨西哥訪問的拜登九日被問到個人辦公室發現機密文件有何反應時，眼睛往下看，沒有理會。

哥倫比亞廣播公司報導，這些文件沒有核武機密；有線電視新聞網報導，文件包含部分高機密檔案，上頭寫有屬於最高機密的「敏感隔離資訊」字樣。

川普隨即在社群媒體上嘲諷說，「聯邦調查局什麼時候要突擊搜查一下拜登這麼多的住所？甚至包括白宮。」川普還說，保證這些文件都沒有解密。

賓大拜登中心是距離白宮僅一點七公里的智庫，拜登二○一七年卸任副總統後，在賓大擔任榮譽教授至二○一九年，期間使用該辦公室。

拜登的律師去年十一月通報白宮法律顧問辦公室後，拜登即知曉這些文件在賓大拜登中心被找到，但他不清楚文件內容。

拜登卸任副總統後使用的辦公室發現機密文件，適逢特別檢察官史密斯調查聯邦調查局去年在川普佛州海湖莊園找到至少三二五份機密文件，其中包括核武機密。