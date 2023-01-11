疑釀13％兒童氣喘 美擬禁瓦斯爐 共和黨批政治操作：應先禁菸和開車

美國有線電視新聞網、彭博資訊等媒體報導，研究發現家用烹調瓦斯爐可能產生一氧化碳等危害健康的空氣汙染物，造成兒童氣喘，基於健康考量，美國正考慮全面禁用瓦斯爐，最快在今年底前會做出決定。美國「聯邦消費者產品安全委員會」主委特魯姆卡用「隱藏的危害」稱呼瓦斯爐。

紐約大學法學院「政策完整性研究所」與「美國化學學會」報告指出，美國約有四成家庭在廚房裝設燃燒天然氣的瓦斯爐，這類廚具使用時會釋出一氧化碳和懸浮微粒，其濃度被美國環保署和世界衛生組織視為可能不安全，且與心血管等疾病、癌症有關。

環保智庫「洛磯山協會」上月發表的研究指出，美國兒童氣喘病例中，將近百分之十三疑與室內使用瓦斯烹調有關，病例總數約六十五萬人，「若未接觸瓦斯爐，他們可能不會生病」。研究指出，家用瓦斯爐的汙染物排放濃度跟二手菸差不多。

美國民主黨參議員布克和眾議員貝爾上月致函消費者產品安全委員會，要求對瓦斯爐汙染排放採取行動。該委員會稍後將針對此問題啟動意見諮詢期，今年內做出決定，主委特魯姆卡九日說，不排除任何選項，「不安全的產品可能被禁用」。委員會也可能就瓦斯爐汙染物排放訂出標準。

減碳 紐約市部分禁瓦斯爐

紐約市以減碳為由，已規定樓高七層以下的新建築不得使用瓦斯爐，加州則將在二○三○年前停售瓦斯爐和瓦斯熱水器。美國已有上百個地方政府實施類似規定。

業者：重點應是改善通風

瓦斯爐製造業者回應，瓦斯爐跟其他烹飪器具一樣，都會排出有害氣體等副產品。全美「家用廚具製造商公會」副理事長諾提尼表示：「重點應該放在室內空氣品質，例如改善通風，要求人們烹飪時一定要開啟抽油煙機，而不是禁用哪一類型廚具」。瓦斯業者表示，禁用瓦斯爐只會讓家戶和餐廳烹飪成本增加，對環保益處不大。

能源部長葛蘭何等人呼籲多使用電爐和電磁爐。部分共和黨人則認為管太多，黨籍能源說客麥金納酸說：「聯邦消費者產品安全委員會如果真的為大眾健康著想，在禁用瓦斯爐前早就該先禁菸和禁開車。整件事顯然是政治操作」。

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