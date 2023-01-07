XBB.1.5變異株躍居全美確診4成 佔東岸感染病例75%

世界日報／ 記者楊青/洛杉磯即時報導
美國進步中心公共衛生政策主任Jill Rosenthal。（記者楊青/攝影）
美國進步中心公共衛生政策主任Jill Rosenthal。（記者楊青/攝影）

新一波疫情橫掃全美。XBB.1.5新奧秘克容變異株躍升全美新冠感染的40%，高佔美東地區感染病例75%。全國流行病專家表示，XBB.1.5發現時已在全球17個國家橫行，速度之快始料未及。專家指出，目前新冠依然是全美第三大死因，但可以預防。現在不少民眾爭相準備的帕克洛維（Paxlovid），為治療而非預防用藥，其功能在感染後的五至七天内展現。

少數族裔媒體中心6日舉行主題為「新冠病毒的未來- 新冠病毒大流行在新的一年會以什麼形態繼續？」記者會，德州農工大學全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman博士、Watts Healthcare 首席醫療官 Oliver Brooks博士、美國進步中心公共衛生政策主任Jill Rosenthal等參加當天研討，重點報告了新變異株的來源；目前疫苗包括最新的加強針劑，是否會提供對抗XBB.1.5 變異株足夠的保護，正在開發中的療法；以及因緊急公共衛生结束Paxlovid可能不再是免費/或由政府補助時，尋求治療的人們可能會減少等現況。

Watts Healthcare 首席醫療官 Oliver Brooks博士。（記者楊青/攝影）
Watts Healthcare 首席醫療官 Oliver Brooks博士。（記者楊青/攝影）
德州農工大學全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman博士。（記者楊青/攝影）
德州農工大學全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman博士。（記者楊青/攝影）

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