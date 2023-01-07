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爭逐議長11連敗 麥卡錫破百年紀錄

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
麥卡錫5日在連續第三天的投票後，第11度敗陣，在休會後難掩一臉疲累與不滿走出議場。（美聯社）
麥卡錫5日在連續第三天的投票後，第11度敗陣，在休會後難掩一臉疲累與不滿走出議場。（美聯社）

美國聯邦眾院議長選舉五日進入第三天，共和黨領袖麥卡錫挑戰議長仍失利，眾院自三日中午開議共舉行十一輪議長選舉依然難產，已經打破一百年前的紀錄。

麥卡錫堅持挑戰議長寶座，同時，以極右翼的自由黨團（ＨＦＣ）為首的保守派議員，約廿人堅定反對麥卡錫，被謔稱為「廿寇」。眾院三天來各舉行三輪、三輪、五輪投票，接著休會至六日中午再戰。

保守派的福斯新聞網訪問「廿寇」的成員，獲知共和黨內部正縮小歧見，可能在周末有所突破。

ＨＦＣ獅子大開口，麥卡錫幾乎照單全收，包括只要一名眾議員就可提出罷免議長的動議，這原是麥卡錫的底線。

ＨＦＣ主席、賓州眾議員當選人培瑞五日晚間推文表示，與麥卡錫陣營協商內容「需要時間評估」，「因為魔鬼藏在細節裡，無論如何，現狀必須改變」。

根據眾議院歷史檔案記載，一九二三年議長選舉花了九次選出議長；一八五九年選舉次數為四十四次；最高紀錄為一八五五年，當時的眾議員們投了一三三次才選出新議長。

麥卡錫 議員

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