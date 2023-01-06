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九輪投票未果 美眾院議長難產打破百年紀錄

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九輪投票未果 美眾院議長難產打破百年紀錄

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美眾院共和黨領袖麥卡錫9度挑戰議長失利。法新社
美眾院共和黨領袖麥卡錫9度挑戰議長失利。法新社

美國聯邦眾議院議長選舉進入第三天，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）9度挑戰議長失利，眾院自3日中午開議至今共舉行9輪議長選舉依然難產，已經打破100年前的紀錄。

麥卡錫堅持挑戰議長寶座，眾院正舉行第10輪投票。

以極右翼的自由黨團（Freedom Caucus）為首的保守派議員，約有20人堅定反對麥卡錫出任議長。

麥卡錫連日來反覆與黨內各派系協商，仍無法整合票源；在第9度選舉時，保守派議員推出佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）和奧克拉荷馬州聯邦眾議員赫恩（Kevin Hern）出馬與麥卡錫競爭。

選舉結果顯示，民主黨人依然堅定支持其候選人傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries），他拿下212票；麥卡錫得200票，唐納茲得17票，赫恩得3票，另有1張投下不贊成也不反對的「出席票」（類似棄權），沒有人取得過半選票217票（出席票降低當選門檻），沒有產生議長。

根據眾議院歷史檔案記載，1923年議長選舉花了9次選出議長；1859年選舉次數為44次；最高紀錄為1855年，當時的眾議員們投了133次才選出新議長。

麥卡錫 議員

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