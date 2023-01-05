麥卡錫6輪投票後仍未當選美眾議院議長

（德國之聲中文網）周三美國眾議院選舉議長時，又有20名共和黨極右翼議員拒接把票投給凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy），他們認為後者立場太過中間，對前總統特朗普不夠忠誠。這已是第6輪投票，同一劇目，同樣收場。現年57歲的麥卡錫沒有得到議員過半數支持，因此尚未當選眾議院議長。周四當地時間18點舉行第5輪投票。

自1923年以來，美國眾議院議長選舉不過是有個過場，而今，麥卡錫幾經失敗，是共和黨制造的鬧劇，對他個人而言，既尷尬又無奈。

拜登總統稱共和黨的做法"丟臉"，"給人留下不好的印象"，他希望共和黨能夠求同存異，共度時艱。

他們反對什麼？連特朗普的話都不聽

周三的投票開始前，前總統特朗普呼籲共和黨議員將票投給麥卡錫，他在自己的社媒Truth Social上寫道，"不要把你們的偉大勝利變成巨大、令人羞愧的失敗"。共和黨在今年11月的中期選舉中擊敗民主黨重新奪回眾議院多數議席。不過，20名共和黨"嘩變"議員對特朗普的呼籲置若罔聞。

據悉，麥卡錫已同特朗普溝通，後者稱轉而支持麥卡錫，而麥卡錫為當選議長也將提出一個妥協方案。

在議長產生之前，眾議院出於癱瘓狀態，連新當選議員的宣誓儀式都無法舉行。共和黨原計劃掌管眾議院之後，推動包括對拜登總統調查等優先事項。而更讓共和黨內部的溫和派不解的是，反對者"究竟反對什麼"。

（法新社、德新社）

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