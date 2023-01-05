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議長難產百年僅見 美眾院陷空轉窘境

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國聯邦眾議院新會期重歸共和黨之手，但議長人選呼聲最高的麥卡錫卻因黨內極右翼杯葛，多輪投票都沒法出線，眾院非但議長難產，議員也無法宣誓就職，陷空轉窘境。

「紐約時報」報導，共和黨去年期中選舉在眾院拿下過半的222席取得微幅多數優勢，在218票議長當選門檻下理論上只要共和黨人齊心，黨內的議長人選就能過關。然而在3日的投票中，麥卡錫（KevinMcCarthy）最多僅獲203票，4日的投票還掉到201票。

● 沒有議長 美形同癱瘓一半

反觀民主黨則團結一致支持自家的紐約州聯邦眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），他在6次投票中都獲得212票，代表民主黨應是一票未跑，但若無共和黨人倒戈，民主黨幾無可能拿下議長寶座。

議長難產的聯邦眾議院幾成毫無功能的空殼，因為在選出議長前，當選的眾議員無法宣誓就職，各部會也不能就緊急狀況向眾議院報告，也沒有任何法令能通過，立法程序全卡關。

不僅如此，議長懸缺下眾議員們無法監督聯邦政府或履行其他職責，像是無法在各委員會傳喚證人，也不能從事選民服務。眾議員們因未宣誓就職，就不是正式的國會議員，從而喪失從軍方和情報機構取得機密簡報的安全許可。

依1947年的「總統繼位法案」（PresidentialSuccession Act），眾院議長的總統繼位順序僅次於副總統，影響力堪稱美國政壇第三把交椅。

200多年來，眾院一直遵循憲法及一項1789年的法律條款為運作的法理基礎。根據「美國修訂製定法」（Revised Statutes of the United States），國會第一會期「展開任何其他事務前」，必須先由議長宣誓就職，再由議長監督議員們宣誓就任。

依「美國修訂製定法」與另一自1869年3月4日以來的慣例，選出議長已成為每屆眾議院的優先要務。相關慣例於1997年1月7日再獲確認，當時眾議院執事裁定，比起因道德審查延後議長選舉的訴求，選出議長擁有更高的憲法優位性。

● 還有哪些可能議長人選

路透社報導，這次眾院議長難產原因在於共和黨內約20名極右翼議員無視前總統川普要黨內團結的呼籲，拒絕支持他們認為意識形態靠不住的人選，等於不再遵從川普號令。

眾院上一次議長難產得要回溯至1923年，距今已一世紀之久。

儘管共和黨在去年期中選舉以222席對212席的些微差距奪回眾院（眾院過半門檻為218席），但這次議長選舉對眾院共和黨而言可謂開局不利，黨內鬥爭也凸顯共和黨在2024年總統大選可能面臨的挑戰。

共和黨內杯葛麥卡錫者3日票投俄亥俄州的黨籍聯邦眾議員喬丹（Jim Jordan），儘管保守派的喬丹支持麥卡錫；有望成為眾院共和黨領袖之一的路易斯安那州聯邦眾議員史卡利塞（Steve Scalise）也被視為可能替代麥卡錫的議長人選。

黨內極右翼扯後腿之舉已令共和黨人備感受挫，認為已拖延共和黨準備對總統拜登和家族商業交易啟動的調查，以及推動移民、能源和其他問題等重要立法工作計畫。

已有共和黨人不諱言，黨內極右翼若繼續阻撓，恐迫使他們須轉與民主黨人合作，選出溫和的共和黨人出任議長。但民主黨議長候選人傑福瑞斯告訴媒體，共和黨還沒與他們接觸。

共和黨 議員 民主黨

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