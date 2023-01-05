美眾院議長選舉DAY 2 麥卡錫挑戰賽持續中

共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）第4度挑戰議長仍失利；美國聯邦眾議院4日中午復會，舉行第4次議長選舉，以共和黨極右翼「自由黨團」為首的保守派人士，依然反對麥卡錫出任議長，最終麥卡錫只得201票，距離當選門檻還差16票。

美國前總統川普4日上午公開支持麥卡錫出任眾議院議長，但在川普喊話後，保守派不為所動，麥卡錫得票不增反減。

民主黨票票入匭，議長候選人傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）再度穩穩拿下212票；共和黨議員席次有222席，意味著麥卡錫要登上議長寶座，最多只能失去4票自家人支持。

然而，保守派議員自3日起，先後支持自由黨團成員、亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯（Andy Biggs），以及4年前與麥卡錫競爭少數黨領袖的喬登（Jim Jordan），分散票源，導致握有微弱多數的麥卡錫始終無法當選。

麥卡錫前3次得票分別為203票、203票和202票。

眾議院4日中午展開第4次選舉，這次，保守派議員轉向支持佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds），最終唐納茲拿下20票。

這次，前幾輪支持麥卡錫的共和黨籍印第安納州聯邦眾議員斯帕茲（Victoria Spartz）投「出席票」，不投贊成也不投反對，來降低議長當選門檻至217票。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，435席國會議員選舉議長，通常當選門檻為過半數的218票，但若一定數量的議員們選擇不投票或在現場投「出席票」，則能降低當選門檻；聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）2021年就是以216票當選議長。

根據規定，若無法取得過半多數，則重複選舉至產生人選。