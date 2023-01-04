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麥卡錫3輪投票選不上議長只是小意思 美國會曾133次才選出

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
麥卡錫在第一輪投票時神情緊張，肢體動作明顯僵硬。（歐新社）
麥卡錫在第一輪投票時神情緊張，肢體動作明顯僵硬。（歐新社）

第118屆美國國會1月3日正式展開議期。不過，會期一開始就面臨眾議院議長選舉結果「難產」的情況。共和黨領袖凱文·麥卡錫（Rep. Kevin McCarthy, R-CA）面臨來自黨內超級保守派議員的堅決反對，遲遲無法取得議長寶座所需的過半票數。

在進行了三輪沒有結果的議長選舉後，眾議院星期二傍晚宣布休會。全體434名眾議員將於美國時間星期三中午重新舉行議長選舉投票。這打破了國會百年來的歷史，無法在首輪表決中選出新議長。

美國歷史上曾發生過14次國會無法在首輪表決中選出議長的情況，其中13次都發生在美國南北戰爭之前。選舉次數最多的是在1855年，當時經歷了133次表決才選出議長；1859年的議長選舉也舉行了44次才得出結果。

最近一次美國國會議長選舉難產發生在1923年，當時眾議院舉行了九次投票，才選出共和黨人弗雷德里克·吉利特（Frederick H. Gillett）出任議長。

新國會遲遲無法選出議長也導致後續的議程無法繼續推動。新議員的首要任務是以唱名表決選出新議長，接著才能在新議長主持下宣誓就職，並組成委員會和處理議案。

如果麥卡錫沒有達到所需的218票，就必須再一次或多次投票。眾議院書記員將繼續費力地點出所有議員的名字，直到麥卡錫或其他人贏得多數而成為議長。

美國 議員 麥卡錫

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