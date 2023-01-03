NFL選手擒抱對手後突倒地 救護車開進場中將他緊急送醫
美國國家美式足球聯盟（NFL）2日晚間上演水牛城比爾（Buffalo Bills）對陣辛辛那提猛虎（Cincinnati Bengals），但就在第一節還剩約6分鐘時，水牛城比爾安全衛（safety）哈姆林（Damar Hamlin）突然倒地不及，隨後被救護車緊急送醫，比賽也隨之宣告推遲。
根據今日美國報與賽事轉播側錄影像，哈姆林擒抱了辛辛那提猛虎的外接手（wide receiver）希金斯（Tee Higgins）。雖然哈姆林在哨聲響起時自己站了起來，還走上2步，但身子隨即一軟，整個人就往後倒下。
ESPN記者紹特斯（Lisa Salters）稱醫療人員對他施救了9分多鐘，救護車隨後開進了球場。據悉，醫療人員對哈姆林實施心肺復甦術，並且把他放到了擔架上，送上救護車前還給他吸了氧氣。當地媒體指出，哈姆林被送往辛辛那提大學醫療中心，母親則跟他一起上了救護車。
據報導，哈姆林目前狀況危急。儘管NFL賽事很少因為受傷而中止，但NFL主席古德爾（Roger Goodell）在聲明表示，這場賽事在哈姆林倒地後已經延期，NFL球員協會據報也同意這個決定。
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