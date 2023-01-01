快訊

交通部出手！航勤請假癱瘓航班 王國材致電長榮航董座要求溝通

南市警局祕書室主任涉案 局長方仰寧向署長自請處分

被評「最醜跨年煙火」 台北101：虛心受教但不考慮停辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紐約跨年夜爆持刀襲警 菜鳥員警上班首日就被砍

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
紐約時報廣場附近跨年夜發生持刀襲警事件，造成至少四人受傷，分別是三名員警和嫌犯本人，所有人目前都沒有生命危險。圖為一名員警1日凌晨跨年活動結束後經過時報廣場。法新社
紐約時報廣場附近跨年夜發生持刀襲警事件，造成至少四人受傷，分別是三名員警和嫌犯本人，所有人目前都沒有生命危險。圖為一名員警1日凌晨跨年活動結束後經過時報廣場。法新社

美國紐約時報廣場附近跨年夜發生持刀襲警事件，造成至少四人受傷，傷者包括三名員警和嫌犯本人，所有人目前均無生命危險。

紐約市警總局局長西維爾表示，緬因州19歲男子比克福德持刀砍傷至少兩名員警，包含一名第一天上班的員警。一名員警則是在移動路障讓同仁接近嫌犯時不慎被警車撞上。嫌犯被員警開槍擊中肩膀後遭逮，警方正調查這起疑似是針對性攻擊案件。

福斯新聞網報導，紐約消防部門消息人士表示，這起襲警事件發生在當地時間2022年12月31日晚上10時，地點是紐約西52街和第8大道，距離時報廣場僅幾個街區。

消息人士指出，嫌犯先前未曾因犯罪被捕，但聯邦和地方執法部門因為他過去在網路發表的貼文，而得知這號人物。執法官員表示，他們正調查比克福德過去是否曾在網路發表聖戰貼文，並特地前往紐約襲擊員警。

警方封鎖附近地區進行調查，但附近的時報廣場跨年活動沒有受到影響。

紐約 時報廣場 跨年

延伸閱讀

紐約時報廣場跨年 陰雨綿綿無損狂歡氣氛

新北醉漢家暴又襲警 2警遭殃...他酒醒直說「不記得」

足球／為巴西球員敲開北美大門 比利卻在印度敗興而歸

2023全球「5大指標性跨年煙火」1次看！雪梨720秒煙火秀、紐約時代廣場水晶球統統都有

相關新聞

拜登劃時代「降通膨法」3大項目元旦起生效

拜登政府劃時代的「降通膨法」(Inflation Reduction Act)不少條款自2023年元旦起生效，雅虎財經(...

紐約跨年夜爆持刀襲警 菜鳥員警上班首日就被砍

美國紐約市時報廣場附近跨年夜發生持刀襲警事件，造成至少四人受傷，傷者包括三名員警和嫌犯本人，所有人目前均無生命危險。

傳Meta本月決定是否恢復川普臉書帳號

英國金融時報（Financial Times）今天披露，臉書母公司Meta Inc將宣布是否恢復前美國總統川普（Dona...

川普6年稅表曝光 曾在陸開戶

趕在共和黨正式接掌眾院前，仍由民主黨控制的國會眾院歲入委員會十二月卅日公布前總統川普多達數千頁的稅表。包括了他二○一五年...

美新聞女性先驅 芭芭拉華特斯辭世

記者生涯超過一甲子、全美三大新聞網晚間新聞首位女性主播芭芭拉華特斯（Barbara Walters）十二月卅日在紐約家中...

外送員可能變正職 美擬修訂規範Uber股價瀉10%

美國勞工部官員今天倡議修訂工作規範，可能讓Uber司機、美食外送員等零工工作者更容易被納為享有企業福利的員工。消息一出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。