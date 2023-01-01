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紐約跨年夜爆持刀襲警 菜鳥員警上班首日就被砍
美國紐約市時報廣場附近跨年夜發生持刀襲警事件，造成至少四人受傷，傷者包括三名員警和嫌犯本人，所有人目前均無生命危險。
紐約市警總局局長西維爾表示，緬因州19歲男子比克福德持刀砍傷至少兩名員警，包含一名第一天上班的員警。一名員警則是在移動路障讓同仁接近嫌犯時不慎被警車撞上。嫌犯被員警開槍擊中肩膀後遭逮，警方正調查這起疑似是針對性攻擊案件。
福斯新聞網報導，紐約消防部門消息人士表示，這起襲警事件發生在當地時間2022年12月31日晚上10時，地點是紐約西52街和第8大道，距離時報廣場僅幾個街區。
消息人士指出，嫌犯先前未曾因犯罪被捕，但聯邦和地方執法部門因為他過去在網路發表的貼文，而得知這號人物。執法官員表示，他們正調查比克福德過去是否曾在網路發表聖戰貼文，並特地前往紐約襲擊員警。
警方封鎖附近地區進行調查，但附近的時報廣場跨年活動沒有受到影響。
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