涉人口販運、性侵與組織犯罪 爭議厭女網紅在羅馬尼亞被捕

衛報綜合報導，羅馬尼亞當局29日證實，自封厭女者的爭議百萬網紅泰特（Andrew Tate）已因被控人口販運、性侵與成立組織犯罪集團而遭到拘留。

泰特曾是世界自由搏擊前冠軍，演出知名真人秀「老大哥」（Big Brother）後獲主流媒體關注，隨後當起網紅，因發表仇女及仇恨言論，遭到臉書、YouTube和TikTok等數個平台封殺，但在推特仍有近355萬跟隨者，本周稍早還跟環保少女童貝里（Greta Thunberg）互噴口水而成為焦點。

據報導，泰特跟他的兄弟崔斯坦（Tristan Tate）及另外2名嫌犯一起被捕，他們在羅馬尼亞首都布加勒斯特的房產也被搜索。反組織犯罪部門的檢察官隨後在聲明表示，泰特等人將被拘留24小時。

根據翻譯的調查人員聲明，已經確認6位據稱遭受該組織犯罪集團性剝削的女性。檢方表示，「這4位嫌犯…似乎已創建一個組織犯罪集團，其目的為招募、收容與剝削女性，強迫她們製作用於可在專門網站付費收看的色情內容」，並指「他們會賺得大筆金錢」。

泰特兄弟據報4月起就已經受到刑事調查，雖然他們拒絕評論，但律師證實了兩人被拘留。泰特的發言人向每日鏡報表示，無法提供關於報導的任何細節，「不過，安德魯與崔斯坦．泰特對羅馬尼亞當局抱持最大的尊重，將永遠以他們所能的任何方式提供協助與幫助」。