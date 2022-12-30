快訊

台積電大動作展現3奈米成果 從4面向解析背後盤算

能複製蔡2016勝選關鍵？賴清德想加強社會連結有難度

警界陳庭妮！美女射擊教官大受男警歡迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉人口販運、性侵與組織犯罪 爭議厭女網紅在羅馬尼亞被捕

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
自封厭女者的爭議百萬網紅泰特（左二）因被控人口販運、性侵與成立組織犯罪集團，29日遭到羅馬尼亞當局逮捕拘留。路透
自封厭女者的爭議百萬網紅泰特（左二）因被控人口販運、性侵與成立組織犯罪集團，29日遭到羅馬尼亞當局逮捕拘留。路透

衛報綜合報導，羅馬尼亞當局29日證實，自封厭女者的爭議百萬網紅泰特（Andrew Tate）已因被控人口販運、性侵與成立組織犯罪集團而遭到拘留。

泰特曾是世界自由搏擊前冠軍，演出知名真人秀「老大哥」（Big Brother）後獲主流媒體關注，隨後當起網紅，因發表仇女及仇恨言論，遭到臉書、YouTube和TikTok等數個平台封殺，但在推特仍有近355萬跟隨者，本周稍早還跟環保少女童貝里（Greta Thunberg）互噴口水而成為焦點。

據報導，泰特跟他的兄弟崔斯坦（Tristan Tate）及另外2名嫌犯一起被捕，他們在羅馬尼亞首都布加勒斯特的房產也被搜索。反組織犯罪部門的檢察官隨後在聲明表示，泰特等人將被拘留24小時。

根據翻譯的調查人員聲明，已經確認6位據稱遭受該組織犯罪集團性剝削的女性。檢方表示，「這4位嫌犯…似乎已創建一個組織犯罪集團，其目的為招募、收容與剝削女性，強迫她們製作用於可在專門網站付費收看的色情內容」，並指「他們會賺得大筆金錢」。

泰特兄弟據報4月起就已經受到刑事調查，雖然他們拒絕評論，但律師證實了兩人被拘留。泰特的發言人向每日鏡報表示，無法提供關於報導的任何細節，「不過，安德魯與崔斯坦．泰特對羅馬尼亞當局抱持最大的尊重，將永遠以他們所能的任何方式提供協助與幫助」。

羅馬尼亞 網紅 童貝里

延伸閱讀

網紅又仁結婚了！喜曬與愛人合照示愛「鼠先生」：愛你

住一晚6萬元！ 跟著網紅Joeman開箱礁溪老爺豪華套房 退房還送7.4萬立體音響

色男酒吧撿屍朋友女性友人性侵 否認犯案判4年

玻利維亞反對派領袖因恐怖主義被捕 支持者抗議

相關新聞

涉人口販運、性侵與組織犯罪 爭議厭女網紅在羅馬尼亞被捕

衛報綜合報導，羅馬尼亞當局29日證實，自封厭女者的爭議百萬網紅泰特（Andrew Tate）已因被控人口販運、性侵與成立...

自然失業率增 美利率恐衝6%

今年全球經濟與金融市場之所以激烈動盪，主要是因為美國通膨衝高，以及美國聯準會（Fed）不得不急劇升息。

拜登傳拚總統連任成定局

美國總統拜登廿七日飛往美屬維京群島避寒，預料將在他熟悉且鍾愛多年的聖克洛伊島與妻子吉兒深度評估競選連任；有線電視新聞網(...

蜜雪兒曾10年難忍歐巴馬

前總統歐巴馬夫婦今年慶祝珍珠婚，正在宣傳新書的前第一夫人蜜雪兒在一場電視專訪中表示，在她與歐巴馬迄今卅年的婚姻中，她曾有...

通膨與衰退夾殺 半數美國人新年新希望都跟「它」有關

新的一年即將到來，不免俗要許下新年新希望。最新訪調顯示，數百萬名美國人正在設定新年目標，而逾半數民眾的首要願望都跟理財有...

把握今年最後發財機會 兆彩連續槓龜21次累積獎金上看196億元

樂透主管部門28日表示，兆彩（Mega Millions）獎券27日開獎時，已是連續21次沒有一張彩票簽中所有六個號碼，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。