拜登傳拚總統連任成定局

美國總統拜登廿七日飛往美屬維京群島避寒，預料將在他熟悉且鍾愛多年的聖克洛伊島與妻子吉兒深度評估競選連任；有線電視新聞網(ＣＮＮ)廿八日引述知情人士報導，拜登基本上已經決定競選連任。保守派的福斯電視台則對拜登選在美國仍受雪災重創下度假，提出批評。

ＣＮＮ報導，相關人士透露，高層官員視拜登這回聖克魯斯島度假，為決定他未來政治前途發展的關鍵時刻；如今，拜登確實打算在島上與家人一起考量競選連任的利弊，最近和拜登討論過這件事的人士透露，拜登基本上已經做出決定，除非發生不可預見事件或突然改變主意，否則目前拜登團隊已在為未來幾個月宣布連任做準備；現年八十歲的總統是否尋求連任的猜測，可望平息。

拜登夫婦自二○○○年中期以來，赴聖克洛伊島度假約有十次之多。其中包括二○一四年新年和三月、二○一五年決定放棄參選後的聖誕節後假期、二○一六年卸任副總統前最後幾天也曾赴當地度假。二○一九年元旦前後，是拜登與吉兒最近一次到聖克洛伊島度假，拜登面臨政治生涯長考的情況與這次極為類似；幾個月後，拜登正式宣布參選二○二○年總統大選。