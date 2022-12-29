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經典車銷售暢旺 RM蘇富比等拍賣公司今年大發利市

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
RM蘇富比今年以天價拍出的賓士300 SLR。美聯社
RM蘇富比今年以天價拍出的賓士300 SLR。美聯社

經典車的銷售在2022年十分暢旺，使RM蘇富比、Gooding & Co.等經典車拍賣領域的佼佼者，在今年寫下歷來數一數二的業績表現，數款車輛的拍賣價格也締造新猷。

總部位於加拿大安大略省的RM蘇富比，今年的銷售額高達9.25億美元，比去年的4.065億美元成長逾一倍。2003年成立於加州聖塔莫尼卡的Gooding & Co.則表示，今年拍賣金額達2.142億美元，比去年增加37%，也是歷來第二佳的業績表現。

RM蘇富比今年的拍賣戰果，包括5月在賓士博物館以創紀錄的1.43億美元，拍出經典跑車1955年款的賓士300 SLR，成為歷來拍賣價值前十高的物品之一，也是該公司今年落槌價最高的拍賣品。該公司也看好2023年的前景。

而Gooding & Co.公司今年車輛的平均售價為69萬5,735美元，遠高於去年均價60萬8,014美元。此外，該公司今年有55輛車以超過100萬美元的價格售出，去年只有36輛突破這一門檻。

蘇富比 業績 加拿大

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