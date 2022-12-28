「世紀暴雪」襲紐約 22歲女子受困車內18個小時後身亡

美國各地在耶誕節周末期間面臨嚴寒天氣肆虐，造成超過60人死亡。據商業內幕綜合報導，紐約州水牛城（Buffalo, NY）一名22歲女子在致命暴雪期間受困於自己車內達18個小時，最後不幸身亡。

根據報導，死者安黛兒（Anndel Taylor）在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte, NC）的家人告訴當地媒體，她是在23日下班開車返回住處時，因為暴雪而受困。安黛兒在家族群組發簡訊，指出冰雪正在不斷累積，還發送了自己的車窗似乎被雪覆蓋的影片。

安黛兒的家人說，她打了911緊急專線，但是緊急勤務人員未能及時找到人。她的母親表示，安黛兒本來打算睡在車內，等待風暴過去，然後步行返回住處。姊妹托梅西亞（Tomeshia Brown）則告訴記者，「我覺得每一個試著找她的人都遇到困難了，消防局、警察、每個人都卡住了。為什麼他們沒有在輪胎裝雪鏈？這可是個以雪而聞名的州」。

據報導，安黛兒次日被發現死在她的車內，家人則估計她被困了18個小時。官方尚未交代死因，但安黛兒的母親猜測女兒並非死於失溫，而是一氧化碳中毒，「車子正在運轉，而雪還在下，所以堵住了管子，就是排氣管。然後車子熄火，這就是她被凍住的時候」。

安黛兒的另一個姊妹肖妮卡（Shawnequa Brown）說，家裡出現過「很多哭聲」，耶誕樹下還放著給她的禮物。安黛兒的家人在GoFundMe發起眾籌支付喪葬費用，現已募得超過27000美元，超過了原先設定的12000美元目標。

紐約州長霍楚（Kathy Hochul）將這場風暴稱為「世紀暴雪」（Blizzard of the century）。水牛城所在的伊利郡（Erie County）郡長波隆卡茲（Mark Poloncarz）表示，截至26日午後，水牛城已有至少27人死亡。