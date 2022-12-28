「世紀暴雪」襲紐約 22歲女子受困車內18個小時後身亡
美國各地在耶誕節周末期間面臨嚴寒天氣肆虐，造成超過60人死亡。據商業內幕綜合報導，紐約州水牛城（Buffalo, NY）一名22歲女子在致命暴雪期間受困於自己車內達18個小時，最後不幸身亡。
根據報導，死者安黛兒（Anndel Taylor）在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte, NC）的家人告訴當地媒體，她是在23日下班開車返回住處時，因為暴雪而受困。安黛兒在家族群組發簡訊，指出冰雪正在不斷累積，還發送了自己的車窗似乎被雪覆蓋的影片。
安黛兒的家人說，她打了911緊急專線，但是緊急勤務人員未能及時找到人。她的母親表示，安黛兒本來打算睡在車內，等待風暴過去，然後步行返回住處。姊妹托梅西亞（Tomeshia Brown）則告訴記者，「我覺得每一個試著找她的人都遇到困難了，消防局、警察、每個人都卡住了。為什麼他們沒有在輪胎裝雪鏈？這可是個以雪而聞名的州」。
據報導，安黛兒次日被發現死在她的車內，家人則估計她被困了18個小時。官方尚未交代死因，但安黛兒的母親猜測女兒並非死於失溫，而是一氧化碳中毒，「車子正在運轉，而雪還在下，所以堵住了管子，就是排氣管。然後車子熄火，這就是她被凍住的時候」。
安黛兒的另一個姊妹肖妮卡（Shawnequa Brown）說，家裡出現過「很多哭聲」，耶誕樹下還放著給她的禮物。安黛兒的家人在GoFundMe發起眾籌支付喪葬費用，現已募得超過27000美元，超過了原先設定的12000美元目標。
紐約州長霍楚（Kathy Hochul）將這場風暴稱為「世紀暴雪」（Blizzard of the century）。水牛城所在的伊利郡（Erie County）郡長波隆卡茲（Mark Poloncarz）表示，截至26日午後，水牛城已有至少27人死亡。
Anndel Taylor, 22, died in her car after being trapped by Buffalo blizzard while driving home from work. She was found after 18 hours. She sent her family this final video from inside the car. pic.twitter.com/w8GBwR9UOm— Mike Sington (@MikeSington) 2022年12月27日
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