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酷寒平安夜／無證移民 遭丟包賀錦麗官邸外

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
在冰冷的平安夜深夜，載滿無證客的巴士開到副總統賀錦麗華府的官邸。（美聯社）
在冰冷的平安夜深夜，載滿無證客的巴士開到副總統賀錦麗華府的官邸。（美聯社）

有線電視新聞網（CNN）廿五日報導，幾輛大巴士載著無證移民，在廿四日平安夜深夜冒著零下八度低溫來到美國副總統賀錦麗的華府官邸，把移民們丟在她門前。他們下車時衣衫單薄，據說巴士來自德州，但德州州長艾伯特並未承認此事係其所為。

華府官員表示，被載到賀錦麗官邸的無證移民，有些人只穿著Ｔ恤，難禦嚴寒。移民協助團體已發放毛毯，將他們載去當地一所教堂暫收容。

「移民團結互助網絡」志工費雪表示，車上民眾來自厄瓜多、古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉、秘魯、哥倫比亞等中南美國家。

是誰把移民送到賀錦麗官邸附近，目前並不清楚。CNN今年稍早報導，德州州長艾伯特曾派多輛巴士把移民送往北部各州，其中一輛目的地就在賀錦麗宅邸外；CNN已洽詢艾伯特辦公室，詢問最新一批難民前來華府的看法。

白宮發言人哈桑發表聲明抨擊艾伯特，批評他在平安夜的嚴寒天氣把孩童丟棄在路邊；白宮表示，願與任何人合作解決問題；目前上演的政治戲碼只會陷人命於危險。

艾伯特與其他幾名共和黨州州長不滿民主黨主張寬待移民，過去曾多次將無證移民送到賀錦麗官邸或其他民主黨主政的城市，但在低溫寒冬中將移民棄置於室外，讓艾伯特備受外界抨擊。

移民 賀錦麗 低溫

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