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冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗的家

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。美聯社
在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民的巴士開到美國副總統賀錦麗位在華府的家。圖為賀錦麗的家。美聯社

在冰冷的平安夜深夜，三輛載滿移民巴士開到美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)位在華府的家，移民被丟下車，有些人只穿了運動衫和短褲。

這些中南美州移民是德州州長艾伯特(Greg Abbott)送來的，他不滿拜登政府的移民政策，將移民送往由民主黨執政的城市，他之前也曾將移民送到賀錦麗家，但在寒冷的平安夜送來，被批評太殘忍。

援助組織「移民團結互助網」(Migrant Solidarity Mutual Aid Network)的費雪(Amy Fischer)表示，這是艾伯特一手策畫，是在政治作秀。

費雪說，「這顯示艾伯特州長的殘酷，他堅持把移民用巴士載到這裡，不管他們在平安夜深夜抵達，而且天氣這麼冷」。

該組織將移民帶到當地教堂的庇護所，給他們熱食和保暖的衣服。

也來迎接這批移民的援助組織「Samu緊急救援」(Samu First Response)人員拉波德(Tatiana Laborde)說，「自4月以來，一直有這樣的巴士，平安夜和冰冷的天氣也不例外。我們總是在這裡張開雙臂歡迎他們」。

這是艾伯特迫使拜登政府加強美墨邊界管制的最新一次行動，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)和亞利桑納州州長杜希(Doug Ducey)也將移民送到由民主黨執政的城市。

這幾個月來，艾伯特派出大量巴士，將超過一萬名非法越境的移民運送到華府、紐約和芝加哥等所謂的庇護城市。

艾伯特在9月派了兩輛大巴士將非法移民直接送至賀錦麗在華府的住所附近，引發民主黨人的批評。

移民 巴士

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