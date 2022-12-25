美國最冷聖誕節！自來水流出秒變冰柱 暴風雪中開車白茫茫一片

美國多地今年遇上最冷聖誕節，費城（Philadelphia）、亞特蘭大（Atlanta）等出現歷來最冷平安夜，氣象部門更警告北部部份地方最低溫或會達到零下56攝氏度。影片顯示有民眾一打開水龍頭，自來水流出後秒變冰柱，也有警員分享在暴風雪中駕車的影片，只見車前白茫茫一片。

在俄克拉何馬州麥卡萊斯特（McAlester），一名女子拍下她在家裏打開水龍頭的畫面，只見自來水流出後，很快就變成冰，結成冰柱。

在懷俄明州夏延（Cheyenne），當地高速公路巡邏隊發布警車外的影片，只見風雪極大。帖文形容是「零能見度」，又呼籲民眾應該留在家裏。

吹襲北美的暴風雪不是尋常的風雪，而是一種被稱為「驟強暴風雪」（Bombogenesis），或炸彈氣旋（Bomb cyclone）的風暴。它是一種氣壓急速下降，突然而成的溫帶氣旋。

這場巨大的風暴從美國德州延伸到加拿大魁北克省，涵蓋3,200公里。在23日，美國至少逾150萬人無電力供應、逾5,600航班取消。在俄亥俄州有汽車「打白鴿轉」，50輛車發生連環追撞「串燒」。

延伸閱讀：

尼格風球｜8號風球生效 烈風圈半徑167公里 本港南區將最當風

美國受冷鋒吹襲多地驟降30度 國家氣象局：一世代一次的冬季風暴

文章授權轉載自《香港01》