快訊

美國「炸彈氣旋」有多強？有如氣候災難片「明天過後」驚悚畫面曝

博客來「清潔工事件」遇大危機！一文看懂統一集團最強電商如何稱霸台灣網路書店

雙語補助太好拿？ 高教學店騙很大 課程經費全造假

美國最冷聖誕節！自來水流出秒變冰柱 暴風雪中開車白茫茫一片

香港01／ 撰文／許懿安、歐敬洛
強風暴雪襲擊美國中部和北部，位於密蘇里州聖路易市有民眾裹著厚棉被走在冰雪之中。美聯社
強風暴雪襲擊美國中部和北部，位於密蘇里州聖路易市有民眾裹著厚棉被走在冰雪之中。美聯社

美國多地今年遇上最冷聖誕節，費城（Philadelphia）、亞特蘭大（Atlanta）等出現歷來最冷平安夜，氣象部門更警告北部部份地方最低溫或會達到零下56攝氏度。影片顯示有民眾一打開水龍頭，自來水流出後秒變冰柱，也有警員分享在暴風雪中駕車的影片，只見車前白茫茫一片。

在俄克拉何馬州麥卡萊斯特（McAlester），一名女子拍下她在家裏打開水龍頭的畫面，只見自來水流出後，很快就變成冰，結成冰柱。

在懷俄明州夏延（Cheyenne），當地高速公路巡邏隊發布警車外的影片，只見風雪極大。帖文形容是「零能見度」，又呼籲民眾應該留在家裏。

吹襲北美的暴風雪不是尋常的風雪，而是一種被稱為「驟強暴風雪」（Bombogenesis），或炸彈氣旋（Bomb cyclone）的風暴。它是一種氣壓急速下降，突然而成的溫帶氣旋。

這場巨大的風暴從美國德州延伸到加拿大魁北克省，涵蓋3,200公里。在23日，美國至少逾150萬人無電力供應、逾5,600航班取消。在俄亥俄州有汽車「打白鴿轉」，50輛車發生連環追撞「串燒」。

延伸閱讀：

尼格風球｜8號風球生效　烈風圈半徑167公里　本港南區將最當風

美國受冷鋒吹襲多地驟降30度　國家氣象局：一世代一次的冬季風暴

文章授權轉載自《香港01》

聖誕節 美國

延伸閱讀

戴完還能煮湯？聖誕「生薑鹿角」實用度爆表：「薑」就一下

風暴連3天冰封美國 50萬戶寒冷摸黑過耶誕

老派但暖心！聖誕節寫卡片傳遞說不出口的愛

全球第一個…美國新冠病例總數破億 專家：數據被嚴重低估

相關新聞

美國「炸彈氣旋」有多強？有如氣候災難片「明天過後」驚悚畫面曝

美國大部分地區24日平安夜遭到北極風暴「炸彈氣旋」(bomb cyclone)襲擊，各地出現冰風暴、凍雨、洪水，以及接近...

體育主播代班雪地連線 搞笑發言網路瘋傳

美國大部分地區受冰雪籠罩下，一段常見的氣象連線意外帶來歡笑。愛荷華州一位體育主播在清晨雪地上播報，嘲諷風格讓新聞連線與眾...

美國最冷聖誕節！自來水流出秒變冰柱 暴風雪中開車白茫茫一片

美國多地今年遇上最冷聖誕節，費城（Philadelphia）、亞特蘭大（Atlanta）等出現歷來最冷平安夜，氣象部門更警告北部部份地方最低溫或會達到零下56攝氏度。影片顯示有民眾一打開水龍頭，自來水流出後秒變冰柱，也有警員分享在暴風雪中駕車的影片，只見車前白茫茫一片。

史詩級風暴襲美 拜登示警

被形容為「一代人只碰得到一次」的罕見冬季風暴，22日起席捲全美46州，逾2億人的日常生活與耶誕外出返鄉行程受影響。運輸和...

從海牙殺到華府 特檢史密斯是川普終結者？

國際刑事法院的檢察長轉任美國司法部特別檢察官，調查被控煽動叛亂的美國前總統川普，鹿死誰手？

美冰風暴 俄州46車連環撞

冰風暴在全美許多城市創下史上最冷的耶誕夜紀錄，某些地區氣溫低到攝氏零下四十五度，俄亥俄州發生雪地打滑，四十六輛車追撞的事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。