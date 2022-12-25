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美國「炸彈氣旋」有多強？有如氣候災難片「明天過後」驚悚畫面曝

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美國「炸彈氣旋」有多強？有如氣候災難片「明天過後」驚悚畫面曝

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
紐約州水牛城一家餐廳被冰封，路透一張照片呈現驚悚畫面，有如氣候災難電影「明天過後」場景。路透
紐約州水牛城一家餐廳被冰封，路透一張照片呈現驚悚畫面，有如氣候災難電影「明天過後」場景。路透

美國大部分地區24日平安夜遭到北極風暴「炸彈氣旋」(bomb cyclone)襲擊，各地出現冰風暴、凍雨、洪水，以及接近破紀錄的低溫。

這波寒流已造成全美至少16人死亡、140萬戶停電、2億人受災。紐約州水牛城(Buffalo)23日入夜後完全凍結，數百輛車被困在路上，因風雪太大，救難人員無法救援。水牛城一家餐廳被冰封，路透一張照片呈現驚悚畫面，有如氣候災難電影「明天過後」(The Day After Tomorrow)場景。

密西根州地獄鎮(Hell)23日夜裡氣溫降至攝氏零下50度，美國西岸的西雅圖市已變成巨大的溜冰場，汽車和行人在街上滑行。

以下為udn整理美國各地天寒地凍的超現實奇景。

美國俄亥俄州辛辛那提地區水面因急凍冒出蒸氣霧。美聯社
美國俄亥俄州辛辛那提地區水面因急凍冒出蒸氣霧。美聯社
美國大部分地區24日平安夜遭到「炸彈氣旋」(bomb cyclone)襲擊，紐約州水牛城一家餐廳被冰封。路透
美國大部分地區24日平安夜遭到「炸彈氣旋」(bomb cyclone)襲擊，紐約州水牛城一家餐廳被冰封。路透
美國伊利湖(Lake Erie)畔樹木結冰。圖／取自YouTube
美國伊利湖(Lake Erie)畔樹木結冰。圖／取自YouTube
紐約州水牛城23日入夜後完全凍結，數百輛車被困在路上，因風雪太大，救難人員無法救援。歐新社
紐約州水牛城23日入夜後完全凍結，數百輛車被困在路上，因風雪太大，救難人員無法救援。歐新社
紐約州水牛城一戶人家24日早上開門，已被雪牆堵住。圖／取自推特
紐約州水牛城一戶人家24日早上開門，已被雪牆堵住。圖／取自推特

美國 水牛 風暴

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