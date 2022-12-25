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美國「炸彈氣旋」有多強？有如氣候災難片「明天過後」驚悚畫面曝
美國大部分地區24日平安夜遭到北極風暴「炸彈氣旋」(bomb cyclone)襲擊，各地出現冰風暴、凍雨、洪水，以及接近破紀錄的低溫。
這波寒流已造成全美至少16人死亡、140萬戶停電、2億人受災。紐約州水牛城(Buffalo)23日入夜後完全凍結，數百輛車被困在路上，因風雪太大，救難人員無法救援。水牛城一家餐廳被冰封，路透一張照片呈現驚悚畫面，有如氣候災難電影「明天過後」(The Day After Tomorrow)場景。
密西根州地獄鎮(Hell)23日夜裡氣溫降至攝氏零下50度，美國西岸的西雅圖市已變成巨大的溜冰場，汽車和行人在街上滑行。
以下為udn整理美國各地天寒地凍的超現實奇景。
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