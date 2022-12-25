史詩級風暴襲美 拜登示警

被形容為「一代人只碰得到一次」的罕見冬季風暴，22日起席捲全美46州，逾2億人的日常生活與耶誕外出返鄉行程受影響。運輸和能源產業首當其衝，陸空交通大亂，逾150萬戶家庭和企業停電，德州的煉油廠停產，汽油和天然氣價格應聲大漲。同屬北半球的加拿大、日本與南韓，同樣深受酷寒氣候的衝擊。

根據美國國家氣象局（NWS）說法，「炸彈氣旋」帶來酷寒天氣，警報發布範圍涵蓋美國約七成人口、約2.4億人，風寒效應使氣溫最冷可能降至攝氏零下48度，戶外待不到5分鐘就會得凍瘡；今年的耶誕節周末，對匹茲堡等部分地區而言，可能是歷來最冷的一次。

總統拜登22日聽取聯邦官員相關簡報後，於橢圓形辦公室向全美民眾提出警告：「這不像你小時候的下雪天，情況不容小覷。」

路透報導，根據Flightaware統計，截至美東時間24日上午6時，已有超過5,700個航班被取消，至少8,500個航班延誤；為因應惡劣天氣，23日也有超過700個航班被取消，在一年中最繁忙的旅行季，數以百萬計的旅客將受到影響。

根據電力供應追蹤網站poweroutage.us，約150萬名電力公司顧客沒電可用，主要在美國南部和東部，刺骨的寒冷天氣勢必對他們造成立即性影響。

德州氣溫22日驟降，州長艾伯特承諾，2021年2月風暴導致電網不堪重負、數百人死亡的慘劇不會重演，德州有信心應對因氣溫下降而增加的能源需求。在墨西哥灣沿岸的煉油產能，每日約150萬桶油受影響。美國油價和天然氣價格23日都上漲約2%。

另外，日本部分地區近日接連受到寒流帶來大雪影響，目前至少已造成11人不幸死亡、77人受到輕重傷。大雪也為日本交通帶來嚴重影響。從高速公路到新幹線部分區間，都已因大雪降速行駛，造成部分車次發生誤點。日本航空有近30個航班、全日空也有11個航班已取消或決定取消。