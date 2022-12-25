史詩級風暴襲美 拜登示警

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

被形容為「一代人只碰得到一次」的罕見冬季風暴，22日起席捲全美46州，逾2億人的日常生活與耶誕外出返鄉行程受影響。運輸和能源產業首當其衝，陸空交通大亂，逾150萬戶家庭和企業停電，德州的煉油廠停產，汽油和天然氣價格應聲大漲。同屬北半球的加拿大、日本與南韓，同樣深受酷寒氣候的衝擊。

根據美國國家氣象局（NWS）說法，「炸彈氣旋」帶來酷寒天氣，警報發布範圍涵蓋美國約七成人口、約2.4億人，風寒效應使氣溫最冷可能降至攝氏零下48度，戶外待不到5分鐘就會得凍瘡；今年的耶誕節周末，對匹茲堡等部分地區而言，可能是歷來最冷的一次。

總統拜登22日聽取聯邦官員相關簡報後，於橢圓形辦公室向全美民眾提出警告：「這不像你小時候的下雪天，情況不容小覷。」

路透報導，根據Flightaware統計，截至美東時間24日上午6時，已有超過5,700個航班被取消，至少8,500個航班延誤；為因應惡劣天氣，23日也有超過700個航班被取消，在一年中最繁忙的旅行季，數以百萬計的旅客將受到影響。

根據電力供應追蹤網站poweroutage.us，約150萬名電力公司顧客沒電可用，主要在美國南部和東部，刺骨的寒冷天氣勢必對他們造成立即性影響。

德州氣溫22日驟降，州長艾伯特承諾，2021年2月風暴導致電網不堪重負、數百人死亡的慘劇不會重演，德州有信心應對因氣溫下降而增加的能源需求。在墨西哥灣沿岸的煉油產能，每日約150萬桶油受影響。美國油價和天然氣價格23日都上漲約2%。

另外，日本部分地區近日接連受到寒流帶來大雪影響，目前至少已造成11人不幸死亡、77人受到輕重傷。大雪也為日本交通帶來嚴重影響。從高速公路到新幹線部分區間，都已因大雪降速行駛，造成部分車次發生誤點。日本航空有近30個航班、全日空也有11個航班已取消或決定取消。

航班 日本 美國

延伸閱讀

拜登簽署法案軍援台灣 中國涉外涉台軍方齊反對

民進黨再吞敗 何欣純再喊：政府紓困應學川普、拜登

拜登為了國防支出法案妥協 美軍不再強制接種新冠疫苗

拜登將簽署國防授權法案 大陸揚言採取堅決有力措施

相關新聞

美冰風暴 俄州46車連環撞

冰風暴在全美許多城市創下史上最冷的耶誕夜紀錄，某些地區氣溫低到攝氏零下四十五度，俄亥俄州發生雪地打滑，四十六輛車追撞的事...

從海牙殺到華府 特檢史密斯是川普終結者？

國際刑事法院的檢察長轉任美國司法部特別檢察官，調查被控煽動叛亂的美國前總統川普，鹿死誰手？

史詩級風暴襲美 拜登示警

被形容為「一代人只碰得到一次」的罕見冬季風暴，22日起席捲全美46州，逾2億人的日常生活與耶誕外出返鄉行程受影響。運輸和...

全球第一個…美國新冠病例總數破億 專家：數據被嚴重低估

根據美國聯邦疾病防治中心(CDC)更新的數據，美國官方紀錄的新冠肺炎病例在21日突破1億，使得美國成為全球第一個新冠病例通報...

美國冬季風暴下…鏟雪車司機嚴重不足 公路變更危險

超強暴風雪、極度低溫、超級強風夾雜而至，美國國家氣象局預測殘酷的「炸彈氣旋」還在迅速增強，但是從大西洋岸的華盛頓州到東岸的賓州，包括位於落磯山脈的蒙大拿、懷俄明以至俄勒岡、俄亥俄等州，都出現鏟雪車司機嚴重短缺的困境...

美國無證移民寒風發抖紮營 等候「防疫遣返令」裁決

最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)本周稍早發布臨時裁決，川普政府援引美國法典第42卷(Title 42...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。