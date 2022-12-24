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對台軍事融資將到位 拜登簽國防授權法、國會通過撥款

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

美國總統拜登23日簽署2023財年國防授權法，支持對台灣和烏克蘭的軍事援助預算；同日，美國國會通過綜合撥款法案，雖未包含對台灣的無償軍援，但法案授權美國國務院提供台灣需償還的軍事融資貸款。

2023財年國防授權法編列五角大廈明年度預算為8580億美元，授權5年內提供總價100億美元的無償軍援（每年最多20億美元），以支持台灣面對中國大陸的侵略；另外授權國務院提供台灣20億美元的軍事融資直接貸款，設定12年內還款；法案要求，拜登政府解決軍售交付延宕的問題，並加快對台軍售。

國防授權法要求行政部門強化與台灣的軍事合作和培訓，授權美國總統為台灣打造區域應變軍備庫，並賦予台灣和北約（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國及菲律賓的同等待遇，能優先取得美國超額防禦物資。

2023財年國防授權法生效後，還需要撥款法案才能使預算到位；在政府關門之前，聯邦參眾議院先後通過2023財年的綜合撥款法案，為明年度政府總開支編列1.7兆美元。

撥款法案的內容包含8000億美元的非國防支出，和8580億美元的國防支出；對烏克蘭的安全、經濟和人道援助預算達449億美元，因應國內各樣天災的援助預算編列406億美元。

不過，撥款法案僅授權美國國務院提供台灣最多20億美元且需償還的軍事融資直接貸款，建立台灣學人計畫；沒有納入國防授權法同意的「無償軍援」。

拜登在國會通過撥款法案後發表聲明指，感謝兩黨合作推動國家的優先事項，這部法案對美國經濟、競爭力和社會都有幫助；一旦撥款法案送到白宮，他就會立即簽署，挹注癌症研究、警力服務、退伍軍人醫療福利、烏克蘭援助和天災重建。

美國 國防授權法 烏克蘭

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